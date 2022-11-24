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Kardelen Sanat Derneği farkındalık yaratıyor

Yaşayan Değerlerimiz Ödülleri ile tanınan Kardelen Sanat Derneği, bu kez farklı bir projeye imza atarak farkındalık yaratmaya çalışıyor.

Haber Giriş: 24 Kasım 2022 Perşembe - 15:22
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Kardelen Sanat Derneği farkındalık yaratıyor

Kardelen Sanat Derneği farkındalık yaratıyor
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"Engelleri sanatla aşacağız" sloganıyla, sanat derneklerinin yanı sıra engelli derneklerinin de katılımıyla 12 derneğin destekleyeceği projeye Avcılar Belediyesi de katkı sunuyor. Kardelen Sanat Derneği ve Beş Nokta Otizm Derneğinin öncülüğünde her ay düzenlenecek olan "Engelsiz Sanat Günleri'nde söyleşiler, belgesel film gösterimi, şiir ve müzik dinletilerini yanı sıra onlarca yazar da kitaplarını imzalayacak.

27 Kasımda Avcılar Engelliler Merkezinde yapılacak etkinlikte ünlü sinema oyuncusu Deniz Akbulut ve TV programcısı-yazar Nursel Eroğlu ile söyleşi, Son Yörükler belgesel film gösterimi, Yağmur Yalçın konseri, Yusuf Ziya Leblebici dinletisinin yanı sıra 32 sanatçı da katılacak. Kardelen Sanat Derneği Başkanı Yazar-Şair Yusuf Ziya Leblebici amaçlarının, sanatçıları ayda bir Avcılar'da toplamalarının yanı sıra, engelli çocukları da sanatın içine çekmek olduğunu söyleyerek söyle dedi:

"Belirli bir yaştan sonra eğitim alamayan engelli kardeşlerimize sanatın her hangi bir dalını sevdirerek şahsi eğitimlerimizle onları kazanmaya çalışacağız. Her birimiz engelli adayıyız. Önemli olan vücudumuzda engel olması değil, kalplerimizde ve anlayışlarımızda engelin olmamasıdır. Bu amaçla da engelli kardeşlerimize engel olan her şeyi ortadan kaldırabilmek için gücümüz oranında böyle bir çalışmayı başlatıyoruz. Sanatçı arkadaşlarımızın da desteğiyle, onlara sanatın her hangi bir dalını sevdirebilir ve bu konuda kendilerine bir uğraş verdirebilirsek ne mutlu bize" 

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