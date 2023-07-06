Kargo gemisinde çıkan yangında 2 itfaiyeci öldü

Amerika’da Newark İtfaiye Şefi Rufus Jackson düzenlediği basın toplantısında, alevlerin arasında mahsur kalan 2 itfaiye erinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Kargo gemisinde çıkan yangında 2 itfaiyeci öldü

İHA
ABD’nin New Jersey eyaletindeki Newark Limanı’nda dün yerel saatle 21.30 sıralarında İtalyan şirkete ait bir kargo gemisinde bulunan araçlar alev aldı. Olay yerine sevk edilen itfaiyeciler yangına müdahale sırasında gemide mahsur kaldı.

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Newark İtfaiye Şefi Rufus Jackson düzenlediği basın toplantısında, alevlerin arasında mahsur kalan 2 itfaiye erinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
New York İtfaiyesi, yangın söndürme çalışmalarının devam ettiğini belirtirken, yangının nedenine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

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