Alevlere canı pahasına müdahale etti: Kahraman itfaiyeciden kahreden haber geldi

Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir binada çıkan yangında dumandan etkilenen 4 itfaiye erinden biri şehit oldu, ikisinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

KAYNAK: AA
Alevlere canı pahasına müdahale etti: Kahraman itfaiyeciden kahreden haber geldi

Alınan bilgiye göre, Keçiören İlçesi Osmangazi Mahallesi Bölük Caddesi'nde 7 katlı apartmanın -2'nci katındaki dairede sabahın erken saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekibi yönlendirildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında dumandan etkilenen 4 itfaiye eri ambulanslarla hastanelere sevk edildi. İtfaiyecilerden biri müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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ABB AÇIKLAMASI

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından olaya ilişkin yazılı açıklamaya yapıldı.

Yangın çıkan katta mahsur kalan olup olmadığını kontrol eden itfaiye erlerinden 4'ünün, yoğun dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bir mesai arkadaşımız tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştır. Tedavi görmekte olan üç mesai arkadaşımızdan ikisinin sağlık durumu ağır, birinin ise sağlık durumu iyidir. Görevi başında şehit olan kahraman itfaiye erimiz, mesai arkadaşımız Fahrican Yavaş’a Allah’tan rahmet, sevenlerine ve tüm itfaiye teşkilatlarına başsağlığı diliyoruz."

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Öte yandan tedavi altındaki itfaiye erlerinden biri entübe edildi.

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