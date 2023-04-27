Kargo paketinden esrar çıktı

Manisa'nın Soma ilçesinde kargoya verilmek üzere hazırlanan bir pakette yapılan aramada 7 fişek halinde 7 gram tütünle karışık esrar ele geçirildi. Konuyla ilgili gözaltına alınan şahıs sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Kargo paketinden esrar çıktı

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Soma Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği görevlilerince uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda kargoya verilmek üzere olan bir pakette yapılan aramada, satışa hazır halde 7 fişek halinde toplamda 7 gram gelen tütünle karışık esrar maddesi ele geçirildi. Konuyla ilgili A.S. (20) isimli şahıs hakkında 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak' suçundan işlem yapılarak sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

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