Kargo şubesinde yangın çıktı

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir kargo şubesinde çıkan yangın panikletirken yangında iş yeri ve depo kısmındaki ticari araç kullanılamaz hale geldi.

KAYNAK: İHA
Kargo şubesinde yangın çıktı

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir kargo şubesinde yangın çıktı.

Yangın, Ata Mahallesi Gıdacılar Caddesi'nde saat 23.00'da meydana geldi.

Kargo firması şubesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kargo şubesinden alevlerin yükseldiğini fark edenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri kargo şubesi ile şubenin depo kısmındaki ticari araca sıçrayan alevlere müdahale etti.

Ekiplerin uğraşları sonucu yangın kontrol altına alındı.

Söz konusu yangında ölen ya da yaralanan olmazken kargo şubesi ve ticari araç kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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