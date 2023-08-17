Kargoyla gönderilen hava tüpünde uyuşturucu ele geçirildi

Mersin'de, kargoya verilen kompresör makinesi görünümlü hava tüpünde 2 kilo 94 gram esrar ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

KAYNAK: DHA
Kargoyla gönderilen hava tüpünde uyuşturucu ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, doğu illerinden kargo yöntemi kullanılarak uyuşturucu madde girişinin olacağı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Yapılan araştırmada, kargo paketinin kente geldiği ve kargo şubesinde olduğu belirlendi. Ekipler, kargo paketini teslim almaya gelecek şüphelilerin yakalanması için çevrede güvenlik önlemi alındı. Ekipler, kargoyu almaya gelen M.C.'yi suçüstü yakaladı.

Yapılan incelemede, kargo paketinde kompresör makinesi görünümlü hava tüpünün alt tarafına kapak yapılmak suretiyle zulalanmış 2 kilo 94 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan M.C., işlemleri için emniyete götürüldü.

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