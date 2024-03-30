Karı koca evlerinde ölü bulundu

Denizli'nin Bekilli ilçesine bağlı Yeni Mahallesi'nde yaşayan 69 yaşındaki Şuayip Şenkaya ve 69 yaşındaki eşi Havva Şenkaya yakınları tarafından evde hareketsiz yatarken bulundu.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye eve gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Şenkaya çiftinin yaşamını yitirdiği tespit edildi.
Sobadan sızan gazdan zehirlendikleri değerlendirilen karı kocanın cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi üzerine otopsi için Bekilli Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
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