Karı koca evlerinde ölü bulundu

Kaynak: AA
Karı koca evlerinde ölü bulundu
Denizli'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen karı-koca yaşamını yitirdi.

Denizli'nin Bekilli ilçesine bağlı Yeni Mahallesi'nde yaşayan 69 yaşındaki Şuayip Şenkaya ve 69 yaşındaki eşi Havva Şenkaya yakınları tarafından evde hareketsiz yatarken bulundu.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye eve gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Şenkaya çiftinin yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Sobadan sızan gazdan zehirlendikleri değerlendirilen karı kocanın cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi üzerine otopsi için Bekilli Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

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