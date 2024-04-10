Karım sana emanet dedi, birlikte olduklarını öğrenince öldürdü

Kaynak: İHA
Karım sana emanet dedi, birlikte olduklarını öğrenince öldürdü
“Karım sana emanet” diyerek cezaevine girdi, çıktığında aldatıldığını öğrenince arkadaşını öldürdü.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, evine giderken motosikletten açılan yaylım ateşi sonucu bacaklarına 6 kurşun isabet eden 45 yaşındaki Fuat Kök hayatını kaybetti. Olayın şüphelisi olan M.Ç'nin daha önce cezaevinde olduğu ve karısını emanet ettiği arkadaşının, eşinin ilişkisi olduğu iddiasıyla cinayeti işlediği öğrenildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Atatürk Mahallesi Tarla Sokak'ta meydana geldi. Evine giderken motosikletle seyreden Fuat Kök, motosikletten açılan yaylım ateşi sonucu bacaklarına 6 kurşun isabet etti. Ağır yaralanan Kök, hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Kök'ün cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan şüpheli M.Ç. ile birlikte yardım ettiği değerlendirilen 5 kişi gözaltına alındı. M.Ç'nin daha önce cezaevine girdiği ve karısını emanet ettiği arkadaşının, eşinin Kök ile ilişkisi olduğunu öğrenmesiyle cinayeti işlediği iddia edildi.

Emniyetteki işlemleri devam eden 6 kişi hakkında soruşturma sürdürülüyor.

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