Karın ağrısı şikayetiyle gitti. Midesinden yeni gelin çeyizi çıktı

Hindistan’da 35 yaşındaki Kuldeep Singh isimli bir adam karın ağrısı ve yüksek ateş şikayetiyle hastanenin acil servisine başvurdu. Adamın Durumunu anlamaya çalışan doktorlar Endoskopi yöntemiyle adamın midesine bakınca şoke oldu.

ONLARCA EV EŞYASI YUTMUŞ

Sağlık görevlileri, Singh'in midesinde çengelli iğneler, mıknatıslar, gömlek düğmeleri ve fermuarlar ve daha pek çok yenmez nesnenin de bulunduğu yaklaşık 60 eşya bulması karşısında alarma geçti.

Cleveland Clinic'e göre doktorlar, adama pika adı verilen ve insanların "yiyecek olmayan maddeleri kompülsif olarak yutmasına" neden olan bir akıl sağlığı sorunu teşhisi koydu.

Hastane müdürü Ajmer Singh Kalra şunları söyledi: "Röntgen çekerken midede madalyonlar, zincirler, somunlar, cıvatalar, kulaklıklar ve başka birçok nesne bulduk."

“SOLUNUM CİHAZINA BAĞLI VE DURUMU KRİTİK”

Adamın midesinden çıkanları gören Doktor Kalra,"Keskin nesneler yediği için midesinde ciddi yaralar var hasta hala solunum cihazına bağlı ve durumu kritik” dedi.