Evde yapılabilen mide rahatsızlığına iyi gelen çay ortaya çıktı. Dakikalar içinde sindirimi kolaylaştıracak

Editör: Murat Öztürk

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

Sumak, et yemeklerinin yanında lezzet katan bir baharat olarak bilinir. Ancak sumak, sadece lezzetli değil, aynı zamanda sağlıklı da bir bitkidir.

Sumak, yoğurtla karıştırılıp tüketildiğinde kalbi genç tutar ve kalp hastalıklarına karşı korur.

Sumak, serbest radikalleri nötralize ederek kanser ve yaşlanma riskini azaltır.

Sumak, kurutulup tuzla öğütülerek baharat haline getirilir.

Sumak çayı ise doğal bir antibiyotiktir. Boğaz ağrısı, faranjit ve solunum yolu enfeksiyonlarına iyi gelir.

Sumak çayı, kan şekerini ve kolesterolü düzenler, ateşi düşürür ve adet düzensizliği olanlara fayda sağlar.

Sumak çayı, vücuttaki enfeksiyonları temizlemeye yardımcı olur.

Sumak ve sumak çayının faydaları saymakla bitmez.

Mide sorunu yaşayanlar için de sumak ve sumak çayı harika bir seçenektir.

Sumak ve sumak çayını günlük beslenmenize dâhil ederek sağlığınıza katkıda bulunabilirsiniz.

SUMAK ÇAYI NASIL YAPILIR?

Sumak çayının yapımı da oldukça kolaydır. İşte sumak çayının yapımı ve faydaları hakkında bilmeniz gerekenler:

Sumak çayı için 1 litre suya 100 gram sumak tohumu ya da yaprağı yeterlidir.

Öncelikle suyu kaynatın. Kaynayan suya sumağı ekleyin ve demlenmesini bekleyin.

Demlenen sumak çayını süzerek içebilirsiniz. Sumak çayını günde iki defa, sabah ve akşam olmak üzere tüketebilirsiniz. Ancak fazla içmemeye dikkat edin.

Sumak çayı, hem tohumundan hem de yaprağından elde edilen bir bitki çayı olduğu için farklı faydalar sunar.

Sumak tohumu ve yaprağı çayları, bağışıklık sistemini güçlendirir, cilt sorunlarını giderir, ateşli hastalıkları önler ve diş eti iltihaplarını azaltır.

Ancak sumak çayını dikkatli kullanmak gerekir. Çünkü fazla tüketimi mide ve böbrek sorunlarına yol açabilir.