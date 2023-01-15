15 Ocak 2023 Pazar
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Karın keyfini yine çocuklar çıkardı

Bingöl’de 1 hafta sonra yeniden yağan karın tadını yine çocuklar çıkardı. Karda doyasıya eğlenen çocuklar, kızaklarla kaydılar. O anlar kameraya yansıdı. 

Haber Giriş: 15 Ocak 2023 Pazar - 15:18
Takip Et

Karın tadını çocuklar çıkardı

Karın keyfini yine çocuklar çıkardı
+
Aa
-

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde etkili olan kar yağışının tadını çocuklar çıkardı.

Gecikmeli de olsa kar yağışının etkisini gösterdiği Karlıova ilçesi, 1 hafta sonra yeniden beyaza büründü. İlçede yer yer kar kalınlığı 15 santimi aşarken, yağan karın tadını da çocuklar çıkardı. Hafta sonu tatilini karda eğlenerek geçiren çocuklar, trafiğe kapalı sokak arasında yaptıkları kızaklarla kayarak eğlendi.

Karda düşe kalka eğlenen çocuklar, gecikmeli yağan karın tadını doyasıya çıkardı.


(Kaynak: İHA)

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Apartmanda küfürlü kombini aç tehdidi yaşandı
1
﻿Apartmanda küfürlü kombini aç tehdidi yaşandı
﻿Apartmanda küfürlü kombini aç tehdidi yaşandı
﻿Milan 2-0'lık mağlubiyetten döndü
2
﻿Milan 2-0'lık mağlubiyetten döndü
﻿Milan 2-0'lık mağlubiyetten döndü
﻿Tıp öğrencisi genç Rusya’da yoğun bakımda. Acılı baba yetkililerden yardım istedi
3
﻿Tıp öğrencisi genç Rusya’da yoğun bakımda. Acılı baba yetkililerden yardım istedi
﻿Tıp öğrencisi genç Rusya’da yoğun bakımda. Acılı baba yetkililerden yardım istedi
﻿Özge Ulusoy kendisini Hababam Sınıfı'ndaki karaktere benzetti
4
﻿Özge Ulusoy kendisini Hababam Sınıfı'ndaki karaktere benzetti
﻿Özge Ulusoy kendisini Hababam Sınıfı'ndaki karaktere benzetti
﻿Kılıçdaroğlu yayınında SADAT reklamı. Melih Tanrıverdi’den açıklama geldi
5
﻿Kılıçdaroğlu yayınında SADAT reklamı. Melih Tanrıverdi’den açıklama geldi
﻿Kılıçdaroğlu yayınında SADAT reklamı. Melih Tanrıverdi’den açıklama geldi
﻿Gültekin Uysal, Davutoğlu'nun açıklamasından ‘rahatsızlık duyduğunu’ söyledi. 'Eşit imza yetkisi' çıkışı tartışma yaratmıştı
6
﻿Gültekin Uysal, Davutoğlu'nun açıklamasından ‘rahatsızlık duyduğunu’ söyledi. 'Eşit imza yetkisi' çıkışı tartışma yaratmıştı
﻿Gültekin Uysal, Davutoğlu'nun açıklamasından ‘rahatsızlık duyduğunu’ söyledi. 'Eşit imza yetkisi' çıkışı tartışma yaratmıştı
﻿Meral Akşener’den 'lider iletişim' kampanyası. Dikkat çeken İmamoğlu detayı
7
﻿Meral Akşener’den 'lider iletişim' kampanyası. Dikkat çeken İmamoğlu detayı
﻿Meral Akşener’den 'lider iletişim' kampanyası. Dikkat çeken İmamoğlu detayı
﻿Dnipro’daki saldırıda can kaybı 21’e yükseldi
﻿Dnipro’daki saldırıda can kaybı 21’e yükseldi
﻿Dnipro’daki saldırıda can kaybı 21’e yükseldi
﻿Yol verme kavgasında cadde ringe döndü
﻿Yol verme kavgasında cadde ringe döndü
﻿Yol verme kavgasında cadde ringe döndü
﻿İzmir Karşıyaka’da icradan satılık daire
﻿İzmir Karşıyaka’da icradan satılık daire
﻿İzmir Karşıyaka’da icradan satılık daire
﻿İstanbul Fatih’te icradan satılık daire
﻿İstanbul Fatih’te icradan satılık daire
﻿İstanbul Fatih’te icradan satılık daire
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.