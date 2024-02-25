Karısı terk eden adam 15 yıl boyunca kanalizasyonda yaşadı

Kaynak: Cumhuriyet
Karısı terk eden adam 15 yıl boyunca kanalizasyonda yaşadı
Rusya'da bir adam karısının onu terk etmesi üzerine tam 15 yıl boyunca kanalizasyonda yaşadı.

Rusya'da isminin Alexander olduğu açıklanan bir adam, karısının boşanma davası açmasının ardından tam 15 yıl boyunca kanalizasyonda yaşadı.

Karısının boşanma davasından sonra evsiz kaldığını söyleyen adam, kanalizasyon kuyusundan aşağı indiğini ve 15 yılını orada geçirdiğini söyledi.

Adamı, Rus blog yazarı Anton Gletcherov fark ederken, yıllarca yerel halktan dilendiği şeylerle hayatta kaldığını söyledi. Adamın üzücü hikayesinden etkilenen Gletcherov, Alexander'ın ailesi hakkında daha fazla bilgi edinmek için araştırma yapmaya başladı.

Adamın halen hayatta olan akrabalarına ulaştığını açıklayan Gletcherov, akrabalarının Alexander'ın 15 yıl önce öldüğünü sandıklarını ve gelip onu alacaklarına söz verdiklerini ancak gelmediklerini ve aramaları da cevaplamadıklarını söyledi.

Gletcherov kanalizasyonda yaşayan adama evsizler barınağında bir yer bulmaya çalıştığını söyledi. Yaşı hakkında bilgi verilmeyen adam, normal bir konutta yaşamak için de çalışmaya hazır olduğunu ifade etti.

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