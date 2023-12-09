Karısıyla yatakta canlı yayın açtı. Tik tok'ta 'Dur bakalım şimdi ne olacak' diyenler 1 milyon beğeni yaptı

Sosyal medya uygulaması TikTok'ta, karısıyla yatakta canlı yayın açan kullanıcı “1 milyon beğenide romantik anım var” ifadelerini kulllandı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Karısıyla yatakta canlı yayın açtı. Tik tok'ta 'Dur bakalım şimdi ne olacak' diyenler 1 milyon beğeni yaptı

Uygulamada yapılan canlı yayınlarla sık sık gündeme gelen TikTok uygulamasında, tepki çeken bir yayın daha açıldı.

Yataktan canlı yayın yapan çift, canlı yayını izleyenlerden hediye göndermelerini istedi ve yayında, "1 milyon beğenide romantik anım var. Türkiye’nin en çok izlenen yayınındasınız" dedi.

‘@kadirbaykara3434’ isimli TikTok hesabından yapılan canlı yayın anları sosyal medyada gündem oldu.

Geçtiğimiz günlerde ‘Laz’ kızı’ isimli TikTok kullanıcısının dekolteli canlı yayınlarının tepki çekmesinin ardından konu TBMM’ye gitmiş, TikTok Türkiye temsilcisi ile görüşme gerçekleştirilmişti.

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