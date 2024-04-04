Karlıova'da sokaklar temizlendi

Kaynak: İHA
Karlıova'da sokaklar temizlendi
Bingöl Karlıova’da kar yağışlarının sona ermesinin ardından ilçede bahar temizliği başladı.

Aylardır kar altında olan Bingöl’ün Karlıova ilçesinde kış ayları artık geride kaldı. Hak böyle iken kentte belediye ekipleri sokaklarda bahar temizliğine başladı.

Cadde ve sokaklarda bahar temizliğine başlayan bu ekipler tazyikli su ile kaldırımları hem de kısmen erimemiş olan karları temizledi.

Hava sıcaklıklarının artmasıyla temizliğe başladıklarını belirten belediye çalışanlarından Murat Çelik, “Bu sene bir türlü karlar kalkmadı, bahar gelmedi bizim için. Bir iki gündür yeni yeni güneş çıktı, biz de onu fırsat bilerek temizliğe başladık.

Allah’ın izniyle hava böyle giderse bahar temizliğimiz devam eder” dedi.

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