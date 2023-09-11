Karnıkara bitkisi cilt yaralarına iyi geliyor

İnsanların korkulu rüyası olan cilt yaralarına iyi gelen karnıkara bitkisinin faydaları dikkat çekti.

KAYNAK: Haber Merkezi
Karnıkara bitkisi cilt yaralarına iyi geliyor

Editör: Ali Öncü

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

İnsanların korkulu rüyası olan cilt yaralarını iyileştiren karnıkara bitkisinin faydaları dikkat çekti.

YARA NEDİR?

Biyolojik, fiziksel ve kimyasal nedenlerle deri ya da mukoz membran bütünlüğünün bozulması, tahrip olması, dokuların kesilmesi sonucu, dokuların fizyolojik özelliklerinin geçici veya tamamen kaybolmasına yara adı verilir.

KARNIKARA BİTKİSİ NASIL KULLANILIR?

Karnıkara bitkisi; Yemeği, salatası ve turşusu yapılarak tüketilmesinin yanı sıra haricen yanıklarda kullanılır.

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