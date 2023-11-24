Karpuzun çekirdeği 'beni çöpe atma' dedirtiyor

Karpuz çekirdeklerinin bir fincanı 30 gramdan fazla protein ve sadece 16 gram karbonhidrat içeriyor. Ayrıca yüksek oranda magnezyum, potasyum, çinko ve B vitamini deposu.

Protein açısından zengin ve kalorisi düşük olan karpuz çekirdekleri çoğu diyete sağlıklı bir katkı sağlayabilir. Öğleden sonra atıştırmalık olarak kavrulmuş karpuz çekirdeklerin tadını çıkarın, salatalara atın ve yulaf ezmesi veya chia pudingi üzerine serpin. Örneğin, bir kağıda karpuz çekirdeklerini yayın ve kurumaya bırakın. Daha sonra ocakta veya fırında kızartın. Bu çıtır atıştırmalık, yüksek protein içeriği nedeniyle iştahınızı bastırabilir ve sizi daha uzun süre tok tutabilir. Bunun yanında zamanla, kan basıncını ve yağ-kas oranını dengeleyebiliyor.



KARPUZ ÇEKİRDEĞİNİN YARARLARI



British Journal of Nutrition'da 2012 yılında yapılan bir incelemeye göre, karpuz çekirdeklerinde bolca bulunan besinlerden biri olan protein, tokluk hissi veriyor ve metabolizmanızı yüksek tutuyor.

KALP SAĞLIĞINI ARTIRIYOR MU?



Sanılanın aksine karpuz çekirdeği karnınızda büyümez. Vücudunuzun besinlerini sindirebilmesi ve metabolize edebilmesi için çekirdek tohumlarını kurutun veya kızartın.



Open Heart'ta yayınlanan 2018 tarihli bir makaleye göre, bu mineral vücuttaki yaklaşık 300 enzimatik reaksiyonu düzenler. Araştırmacıların belirttiği gibi, magnezyum kardiyovasküler fonksiyonu ve genel sağlığı destekler. Bu besinden düşük bir diyet düzensiz kalp atışına, kalp yetmezliğine ve ani kalp ölümüne neden olabilir.

Magnezyum ayrıca enerji metabolizmasında önemli bir rol oynar. Vücudunuzun glikoz, lipit ve proteini parçalamasına ve işlemesine yardımcı olur. Bu yönler göz önüne alındığında, düşük magnezyum seviyelerinin ateroskleroz, diyabet ve diğer kardiyometabolik rahatsızlıklara katkıda bulunması şaşırtıcı değildir. Ayrıca, magnezyum eksikliği oksidatif stresi artırabilir ve miyokard hasarına yol açabilir.

SİNDİRİMİ DÜZENLİYOR MU?



Mayo Clinic'e göre, karpuz çekirdekleri kolesterol ve kan şekeri seviyelerini düşürürken tokluğu artırır. Ayrıca, yüksek lifli diyetler daha düşük diyabet, hemoroid, kalp hastalığı ve kanser riski ile ilişkilendirilmiştir. Uluslararası Beslenme ve Gıda Bilimleri Dergisi'nde yayınlanan 2016 tarihli bir incelemeye göre, karpuz çekirdekleri önemli ölçüde lif sağlar. Bu nedenle, çekirdekler sindirime yardımcı olabilir ve sizi hızla doldurarak kalorileri kesmeyi kolaylaştırır. Sadece aşırıya kaçmadığınızdan emin olun.

Ancak burada dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, karpuz çekirdeklerini yeterli miktarda su veya sıvı ile tüketmektir. Vücut gerekli sıvıyı almazsa, karpuz çekirdeklerindeki lifler çözünmeyebilir ve kabızlığa neden olabilir. Bu nedenle, karpuz çekirdeklerini tüketmeden önce mutlaka doktorunuza danışmanızı öneririz.

CİLDİN SAĞLIKLI OLMASINI SAĞLIYOR MU?



Karpuz tohumları ayrıca yüksek vitamin, mineral ve antioksidan içeriği nedeniyle cilt sağlığını iyileştirebilir. Cildinizi ve dokularınızı oksidatif stresten korur ve hücre dönüşümünü artırır. Karpuz çekirdeklerinde en bol bulunan B kompleksi vitaminlerinden biri olan tiamin, yara iyileşmesini destekler. Riboflavin ise kuruluğu önleyebilir ve iltihabı azaltabilir.

CİLT HASTALIKLARINI ÖNLÜYOR MU?



Sadece 28 gram karpuz çekirdeği, önerilen günlük çinko alımının %26'sını sağlar. Healthline'a göre bu mineral akne, egzama, rosacea ve diğer cilt bozukluklarını önlemeye ve azaltmaya yardımcı olabilir. Araştırmacılar, bu potansiyel faydaları antimikrobiyal ve antienflamatuar etkilerine bağlamaktadır.