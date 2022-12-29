Kars Akyaka SYDV geçici işçi alacak

İŞKUR'un internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Kars Akyaka Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, bünyesinde geçici temizlik işçisi olarak istihdam etmek üzere 1 işçi alacak. Son başvuru tarihi 30 Aralık 2023 olarak açıklandı.



MÜRACAAT KOŞULLARI

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Olmak

2. Akyaka İçesi sınırları içinde ikamet ediyor olmak

3. Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak

4. Adli sicil kaydı bulunmamak

5. En az okuryazar olmak.

6. 18-50 yaş aralığında olmak

7. Başvuran kişinin kendisinin sosyal güvencesinin (SSK,Bağkur, Emekli Sandığı) bulunmaması veya sosyal güvenlik kuruluşlarından herhangi bir gelir ve aylık almaması

8. TCK'nin 53. Maddesinde Belirtilen Süreler Geçmiş Olsa Bile; Kasten Işlenen Bir Suçtan Dolayı Bir Yıl Veya Daha Fazla Süreyle Hapis Cezasına Ya Da Affa Uğramış Olsa Bile Devletin Güvenliğine Karşı Suçlar, Anayasal Düzene Ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı Suçlar, Zimmet, irtikåp, Rüşvet, Hırsızlık, Dolandırıcılık, Sahtecilik, Güveni Kötüye Kullanma, Hileli iflas, ihaleye Fesat Karıştırma, Edimin ifasına Fesat Karıştırma, Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama Veya Kaçakçılık Suçlarından Mahkum Olmamak.

DİĞER HUSULAR

1- 30.12.2022 tarihi mesai bitimine kadar istenilen evraklar şahsen Akyaka Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığına elden teslim edilecektir. Posta yolu ile gönderilen evraklar kabul edilmeyecektir.

BAŞVURU İÇİN GEREKEN BELGELER

1-Nüfus Cüzdanı Aslı ve Fotokopisi

2-Diploma Aslı veya E-Devlet çıktısı

3-Adli Sicil Kaydı Ash veya E-Devlet üzerinden alınan barkodlu belge

4-Akyaka İlçesi sınırları içerisinde ikamet ettiğine dair Tarihçeli Yerleşim Yeri Bilgileri Belgesi

5-Aile Hekimi Raporu (Çalışmasında sakınca yoktur.)