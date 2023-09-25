Karşı binada yangın çıktı, öğrenciler aldırış etmeden soru çözdü

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 7 katlı binanın çatı katında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için seferber olurken, üniversite sınavına hazırlanan karşı binadaki öğrenciler yangına aldırış etmeden soru çözmeye devam etti.

Karşı binada yangın çıktı, öğrenciler aldırış etmeden soru çözdü

Edinilen bilgiye göre, Ömerağa Mahallesi Tahsin Marmara Sokak’taki 7 katlı binanın çatısında kaynak işlemi sırasında yangın çıktı. Dumanlar çevreyi kaplarken, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri sokağın girişindeki beton sütunları kırarak binaya ulaştı. Teleskobik merdiven vasıtasıyla yangına müdahale edildi. Yangın söndürülürken, ekipler soğutma çalışması gerçekleştirdi. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemleri aldı.

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HİÇBİR ŞEY OLMAMIŞ GİBİ SORU ÇÖZDÜLER

Öte yandan yangın sebebiyle mahalleli sokağa döküldü. Balkonlara çıkan vatandaşlar meraklı gözlerle ekiplerin çalışmalarını izledi. Üniversite sınavına hazırlanan karşı binadaki öğrencilerin ise yangına aldırış etmeden soru çözmeye devam ettiği görüldü.

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