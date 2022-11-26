Çetin Altay ile Gamze Kaçmaz'ın evliliklerinde yeni gelişme! Karşılıklı boşanma davası açmışlardı

Oflu Hoca karakteri ile tanınan oyuncu Çetin Altay, 2017 yılında Gamze Kaçmaz ile nikah masasına oturmuştu. Çiftin, Meryem Mila adını verdikleri bir kızları olmuştu. 5 yıldır evli olan çift hakkında geçtiğimiz aylarda ayrılık haberleri gelmeye başlamıştı.

EVLİLİKLERİ KURTULDU

Çetin Altay ve Gamze Kaçmaz'ın anlaşmalı olarak boşanacakları öne sürülmüştü. Ancak çift, daha sonra evliliklerini kurtarmak için terapiste gitmeye başlamışlardı. Terapist görüşmeleri olumlu geçti. Ünlü çift, evliliklerindeki krizi atlattılar ve boşanmaktan vazgeçtiler.

Tarafların feragat etmesiyle beraber boşanma davası da düşmüş oldu.

