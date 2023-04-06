6 Nisan 2023 Perşembe
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Kağızman kayısısı ağaçları çiçek açtı

Kars'ın Kağızman ilçesinde yetiştirilen ve endemik türler arasında yer alan Kağızman kayısısı ağaçları, ilkbaharın gelmesiyle çiçek açtı.

Haber Giriş: 6 Nisan 2023 Perşembe - 12:42
Takip Et

Kars'ın Kağızman kayısısı ağaçları çiçek açtı

Kağızman kayısısı ağaçları çiçek açtı
+
Aa
-

İlçede üretilip yurt dışına ihraç edilen ve endemik türler arasında yer alan kayısı bahçeleri, beyaz yoğunluklu renkli görüntüsüne kavuştu.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; Aras Nehri yatağında bulunan ve verimli topraklara sahip Kağızman'da, havaların ısınmasıyla çiçek açmaya başlayan bahçelere gelen ziyaretçiler, beyaza bürünen ve canlanan doğayla bütünleşen kayısı ağaçlarını fotoğraflıyor.

İstanbul'dan gelen fotoğraf tutkunu Yasemin Şanlan, AA muhabirine, Kağızman'ın doğasına hayran kaldığını belirterek, "Burada tepelerde kar olmasına rağmen ağaçların çiçek açması beni çok etkiledi. Fotoğraf tutkunlarını çok güzel doğası olan Kağızman'a davet ediyorum." dedi.

Mersin'den gelen amatör fotoğrafçı Ekrem Kemal Uyar ise Kars'ın bir çok alanını gezdiklerini, buz tutan gölden çiçek açan bahçelere geldiklerini söyledi.

Kars'tan Kağızman'a kadar adeta 4 mevsimi yaşadıklarını ifade eden Uyar, "Yolun belli bölümlerinde kar vardı, sonra yağmur yağdı. Kağızman'a geldiğimizde bahar bizi karşıladı, ağaçlar çiçek açtı ve burası beni çok etkiledi." diye konuştu.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Ankara kulisleri bu anketle çalkalanıyor. Seçim ikinci tura kalırsa kazanan fark atıyor
1
﻿Ankara kulisleri bu anketle çalkalanıyor. Seçim ikinci tura kalırsa kazanan fark atıyor
﻿Ankara kulisleri bu anketle çalkalanıyor. Seçim ikinci tura kalırsa kazanan fark atıyor
﻿Seçimi Millet İttifakı kazanırsa bunlar olacak. ABD'li yatırım bankası açıkladı
2
﻿Seçimi Millet İttifakı kazanırsa bunlar olacak. ABD'li yatırım bankası açıkladı
﻿Seçimi Millet İttifakı kazanırsa bunlar olacak. ABD'li yatırım bankası açıkladı
﻿Şener Üşümezsoy Taras Bulba oldu. Kim bu Taras Bulba?
3
﻿Şener Üşümezsoy Taras Bulba oldu. Kim bu Taras Bulba?
﻿Şener Üşümezsoy Taras Bulba oldu. Kim bu Taras Bulba?
﻿Pişmanlıkla dolu itiraf ‘Kendim adına çok pişmanım, çocuklarımın veremediği oy adına pişmanım’
4
﻿Pişmanlıkla dolu itiraf ‘Kendim adına çok pişmanım, çocuklarımın veremediği oy adına pişmanım’
﻿Pişmanlıkla dolu itiraf ‘Kendim adına çok pişmanım, çocuklarımın veremediği oy adına pişmanım’
﻿Sağanak yağış bu illeri vuracak. Meteoroloji 'tedbirinizi alın' diye uyardı
5
﻿Sağanak yağış bu illeri vuracak. Meteoroloji 'tedbirinizi alın' diye uyardı
﻿Sağanak yağış bu illeri vuracak. Meteoroloji 'tedbirinizi alın' diye uyardı
﻿Konsere gelenleri gösterip muhalefete laf attı: Tamam tamam yetiştin belediyeler sana konser verecek
6
﻿Konsere gelenleri gösterip muhalefete laf attı: Tamam tamam yetiştin belediyeler sana konser verecek
﻿Konsere gelenleri gösterip muhalefete laf attı: Tamam tamam yetiştin belediyeler sana konser verecek
﻿Sedat Peker sessizliğini bozdu. Muhalefete mesaj verdi
7
﻿Sedat Peker sessizliğini bozdu. Muhalefete mesaj verdi
﻿Sedat Peker sessizliğini bozdu. Muhalefete mesaj verdi
﻿TCMB'den bankalara deprem bölgesi için yeni talimat
﻿TCMB'den bankalara deprem bölgesi için yeni talimat
﻿TCMB'den bankalara deprem bölgesi için yeni talimat
﻿Beyoğlu’nda çöken binayla ilgili İBB’den açıklama geldi
﻿Beyoğlu’nda çöken binayla ilgili İBB’den açıklama geldi
﻿Beyoğlu’nda çöken binayla ilgili İBB’den açıklama geldi
﻿İngiltere’de konut fiyatları martta yıllık bazda yüzde 1,6 arttı
﻿İngiltere’de konut fiyatları martta yıllık bazda yüzde 1,6 arttı
﻿İngiltere’de konut fiyatları martta yıllık bazda yüzde 1,6 arttı
﻿Uzmanı açıkladı. Hareketsizlik ve fazla kilo kansere neden olabilir
﻿Uzmanı açıkladı. Hareketsizlik ve fazla kilo kansere neden olabilir
﻿Uzmanı açıkladı. Hareketsizlik ve fazla kilo kansere neden olabilir
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.