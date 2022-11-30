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Kars’ta 21 köyde bin 500 kuduz aşısı yapıldı

Kars’ta 21 köyde sokak hayvanlarına bin 500 kuduz aşısı yapılırken, 61 köpek ise kısırlaştırıldı.

Haber Giriş: 30 Kasım 2022 Çarşamba - 12:17
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Kars’ta 21 köyde bin 500 kuduz aşısı yapıldı
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Kars’ta, “Hayvan Sağlığı Mobil Aracı Projesi” çerçevesinde il, ilçe ve köylerde görevli 2 veteriner hekim tarafından sokak hayvanlarına yönelik kısırlaştırma, küpeleme, kuduz aşısı çalışmaları devam etti.

Bütçesi Kars İl Özel İdaresi tarafından karşılanan ve Kars Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası ile ortak yürütülen proje, Türkiye’de ilk olma özelliğini de taşıyor. Hayvan Sağlığı Mobil aracıyla, Kars Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası bünyesinde görev yapmakta olan 2 kadın Veteriner Hekim tarafından bugüne kadar Kars genelinde toplam 21 köyde, bin 500 kuduz aşısı uygulandı ve 61 köpek kısırlaştırıldı.

Hayvan Sağlığı Mobil Aracı'yla yapılan kısırlaştırma, küpeleme, cip uygulaması, kuduz aşısı uygulaması ve tedavi-rehabilitasyon hizmetler devam ederken, vatandaşlar hayata geçirilen uygulamamın devam etmesini istiyor.

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