Kars'ta 4 katlı otelin çatısı alev aldı. Korkutan yangın

Kaynak: İHA
Kars'ta 4 katlı otelin çatısı alev aldı. Korkutan yangın
Kars’ta iftar saatinde 4 katlı bir otelin çatısında yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kars merkez Yusufpaşa Mahallesi Atatürk Caddesi’nde bulunan 4 katlı bir otelin çatısında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden otel çalışanları durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın ekiplere zor anlar yaşattı. İtfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucu yangını kontrol altına alırken, otelde maddi hasar meydana geldi.
Öte yandan yangının iftar saatinde çıkması ve otelde bulunan vatandaşların kısa sürede tahliye edilmesi olası bir facianın önüne geçildi.
Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı.

Son Haberler
Akşener Erdoğan'a seslendi. ‘Suriyeliye Afgana para buluyorsun da emekliye mi bulamıyorsun’ Gündem
Akşener Erdoğan'a seslendi. ‘Suriyeliye Afgana para buluyorsun da emekliye mi bulamıyorsun’
Kupayı kaldırdı yüzüğü çıkardı İrem Yaman şaştı kaldı Spor
Kupayı kaldırdı yüzüğü çıkardı İrem Yaman şaştı kaldı
Ayağı kırık kargaya yardım elini imam uzattı Yerel Haberler
Ayağı kırık kargaya yardım elini imam uzattı
Kılıçdaroğlu 'sahte pankart' açıklaması yaptı. "Partimin bütün adaylarına desteğim tamdır" Gündem
Kılıçdaroğlu 'sahte pankart' açıklaması yaptı. "Partimin bütün adaylarına desteğim tamdır"
Dünya sıralamasında zirvede olan oyuncuyu yenen 10 yaşındaki çocuğun yeni lakabı. Satrancın Messi'si Dünya
Dünya sıralamasında zirvede olan oyuncuyu yenen 10 yaşındaki çocuğun yeni lakabı. Satrancın Messi'si
Dilenci dehşeti: Para isteyip alamayınca bıçakladı! Video
Dilenci dehşeti: Para isteyip alamayınca bıçakladı!
Galatasaray 2-1 kazandı yarı finale çıktı. Süper Lig'de derbi zamanı Spor
Galatasaray 2-1 kazandı yarı finale çıktı. Süper Lig'de derbi zamanı