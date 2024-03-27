Kars'ta 4 katlı otelin çatısı alev aldı. Korkutan yangın

Kars merkez Yusufpaşa Mahallesi Atatürk Caddesi’nde bulunan 4 katlı bir otelin çatısında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden otel çalışanları durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın ekiplere zor anlar yaşattı. İtfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucu yangını kontrol altına alırken, otelde maddi hasar meydana geldi.

Öte yandan yangının iftar saatinde çıkması ve otelde bulunan vatandaşların kısa sürede tahliye edilmesi olası bir facianın önüne geçildi.

Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı.