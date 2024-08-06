Kars'ta 8 düzensiz göçmen ve 4 göçmen kaçakçısı yakalandı

Kaynak: AA
Kars'ta 8 düzensiz göçmen ve 4 göçmen kaçakçısı yakalandı

Kars İl Jandarma Komutanlığı, yasa dışı yollarla ülkeye giren 8 düzensiz göçmen ile bu göçmenlerin kaçakçılığını yapan 4 şüpheliyi yakaladı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda yapılan kontrollerde, yasa dışı yollardan yurda giren 8 düzensiz göçmen tespit edildi.

Göçmenleri yasa dışı yollarla ülkeye sokmaya çalışan 4 göçmen kaçakçısı da ekiplerin operasyonuyla yakalandı.

Göçmen kaçakçılığı yapan şüpheliler gözaltına alınırken, düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Kars İl Jandarma Komutanlığı'nın, düzensiz göçle mücadele ve göçmen kaçakçılığını önleme konusundaki kararlı çalışmaları devam ediyor.

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