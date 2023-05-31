Kars’ta hortum çatıları uçurdu tavukları savurdu

Kars'a bağlı Merkez Ölçülü köyünde meydana gelen hortum, 2 evde ve köyün camisinde maddi hasar oluşturdu.

Kars’ta hortum çatıları uçurdu tavukları savurdu

İHA'nın haberine göre, sabah saatlerinde aniden oluşan hortum, çatıları uçurarak ahırlarda maddi hasar oluşturdu ve birçok tarım malzemesi ile birlikte tavuk, kuş gibi birçok hayvanın da telef olmasına neden oldu.

Şiddetli rüzgarın çatıları uçurması ile birlikte evlerini çatı aralarına yapan birçok kuş yavrusu çevreye savruldu. Olay anında dışarıda olan Casim Morkoç'a ait yüze yakın tavuk ise kayboldu.

Ayrıca Morkoç'un ve komşusunun ahır ve mereklerinde de ciddi boyutta maddi hasar oluştu. Casim Morkoç, yetkililerinden yardım talebinde bulunurken, olay sonrası AFAD İl Müdürü Oktay Aygan ve ekibi, köye giderek inceleme gerçekleştirdi.

Kars İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de caddelere savrulan çatılara ilişkin köylülere uyarıda bulunarak dikkatli olmaları hususunda çağrıda bulundu.

Ayrıca olay anında elektrik kablolarının yollara savrulduğu da dikkatlerden kaçmazken, Kars Aras EDAŞ ekipleri de köye enerji verme noktasında çalışmalarını sürdürüyor.

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