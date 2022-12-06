﻿50 TL’de şaşırtan basım hatası

İHA’nın haberine göre, Kars'ta yaşayan 2'si üniversitesi öğrencisi 4 çocuk babası Muhlis Yardımcıel (47) üzerindeki paraları sayarken, 50 lira da eksiklik olduğunu fark etti. 50 TL'nin sıfırının olmadığını gören Yardımcıel, parayı bir süre inceledi.

Basım hatası olduğu için diğer paralardan farklı olan paranın sahte olacağını düşünen Yardımcıel, parayı para sayma makinesinde geçirerek sahte olmadığını tespit etti.

Muhlis Yardımcıel, “Paralarımı sayarken arasında bu parada bir eksiklik olduğunu hissettim. Sonra baktım bir sıfırı eksik, sonra sahte olduğunu düşündüm. Akabinde para makinesinden geçirdim sahte olmadığını öğrendim. Araştırdım Türkiye'de böyle 3-4 tane baskı hatası olan para olduğunu öğrenince bu parayı da değerlendirmek istedim” dedi. Yardımcıel, koleksiyonerler tarafından bu şekilde olan paraların ilgi gördüğüne dikkat çekerek parayı değerlendireceğini sözlerine ekledi. Yardımcıel, teklif olduğu takdirde parayı değerlendirebileceğini kaydetti.