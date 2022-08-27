Müzisyen Örsel Çivit’ten sevgilisi Sevcan Yaşar'a sürpriz evlilik teklifi. Ne yapacağını şaşırdı

Eski sevgilisi Sermiyan Midyat’tan şiddet gördüğü iddialarıyla magazin gündemine gelen ve kötü günleri geride bırakan Sevcan Yaşar müzisyen sevgilisi Örsel Çivit ile evleniyor. Evlilik teklifini gözyaşları içinde kabul eden Sevcan Yaşar, bu özel anları Instagram’da paylaştı. Yaşar’ın paylaşımını görenler ünlü oyuncuya tebrik mesajları attı.

Sevcan Yaşar, müzisyen sevgilisi Örsel Çivit’ten evlenme teklifi aldı. Çivit, bu mutlu anları sosyal medya hesabından şu notla paylaştı...

"Cunda Ziya Bey Konağı’nda, tanıştığımız yerde, tanıştığımız tarihte teklif ettim. 19.19.19 aslında ayın 19’u saat 19.19 da teklif ettiğim için... Sevcan’ın haberi yoktu. O fotoğraf çekimi için geldiğini sanıyordu ve tamamen sürpriz oldu. Çok yakın dostlarımız vardı. Yurtdışından oyuncu arkadaşlarımız da bunun için geldi."