Ebru Gündeş Iraklı sevgilisi Rassan Khoshnaw'un evlenme teklifine evet dedi

47 yaşındaki sanatçı Ebru Gündeş, 4'üncü kez evleniyor...

Gündeş, 28 yaşındaki Kuzey Iraklı Rassan Khoshnaw ile geçtiğimiz mayıs ayında yeni bir beraberliğe başlamıştı

İlişki olumlu yönde ilerlerken, inşaat, mobilya ve pazarlama şirketlerine sahip olan Khoshnaw büyüleyici bir evlenme teklifi organize etti.

Evlilik teklifine 2 milyon dolar harcadı

Dubai’deki meşhur 'Burj El Arab Oteli'nin en üst katındaki kral dairesini tutan Khoshnaw, 1.8 milyon dolara aldığı tektaş yüzük dahil, evlenme teklifine toplamda 2 milyon dolar harcadı.

Evlilik teklifi için İtalyan piyanistler özel uçakla Dubai'ye getirildi.

Organizasyonun tamamlanmasıyla evlilik teklifini alan Gündeş, gözyaşlarıyla "Evet" dedi.