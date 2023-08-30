Kart dolum cihazında biriken paraları çalan hırsız yakalandı

Antalya’da toplu taşıma biniş kartı dolum cihazında biriken paraların bulunduğu torbayı çalan şüpheli, polis ekiplerinin 200 güvenlik kamerasını incelemesi sonucu yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin üzerinde çaldığı 16 bin TL ele geçirildi.

KAYNAK: İHA
Kart dolum cihazında biriken paraları çalan hırsız yakalandı

Olay, dün saat 11.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Tahılpazarı Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, belediye personeli Serhat A. ve Kenan D., Antalya Kart satış ve dolum cihazında biriken paraları toplama görevine çıktı. İçlerinde 10 bin ila 30 bin TL arasında değişen miktarlarda para bulunan torbaları araca koyan iki çalışan, bir cihazdan daha para toplamak için araçtan inerken kapıyı kilitlemeyi unuttu. Bu sırada 2 şüpheli aracın kapısını açıp torbalardan birini alarak kaçtı. Durumu fark eden görevliler, şüphelilerin peşinden koşsa da yetişemedi. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesinin ardından olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Torbalar ve araba üzerinde parmak izi çalışması yapan polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 200 güvenlik kamerasını inceleyerek şüphelilerin izini sürdü. Kimliği tespit edilen şüphelilerden O.D., kaldığı ikametin yakınında kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan O.D.’nin üzerinde içerisinde 16 bin TL’nin bulunduğu torba da ele geçirildi.

aw019414-01-001.jpg

aw019414-02-001.jpg

aw019414-03-001.jpg

aw019414-04-001.jpg

Öne Çıkanlar
Atatürk ''Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz!" dedi ordular neden İzmir’e gitti
Atatürk ''Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz!" dedi ordular neden İzmir’e gitti
30 Ağustos Zafer Bayramı önemi nedir? 30 Ağustos Zafer Bayramı tarihçesi
30 Ağustos Zafer Bayramı önemi nedir? 30 Ağustos Zafer Bayramı tarihçesi
Mustafa Keser kimdir? Mustafa Keser öldü mü?
Mustafa Keser kimdir? Mustafa Keser öldü mü?
MasterChef All Star 72 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 72 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star mavi ve kırmızı takımda kimler var?
MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star mavi ve kırmızı takımda kimler var?
30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi? 30 Ağustos Çarşamba günü tatil mi?
30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi? 30 Ağustos Çarşamba günü tatil mi?
Son Haberler
Şehit Astsubay Buğra Çalgay’a son veda Güncel
Şehit Astsubay Buğra Çalgay’a son veda
Rusya’da orman yangını: 118 hektarlık alan kül oldu Dünya
Rusya’da orman yangını: 118 hektarlık alan kül oldu
Atatürk ''Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz!" dedi ordular neden İzmir’e gitti Yazarlar
Atatürk ''Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz!" dedi ordular neden İzmir’e gitti
Artivin’de heyelan: 8 köy yolu ulaşıma kapandı Güncel
Artivin’de heyelan: 8 köy yolu ulaşıma kapandı
Operasyonda 6 kilo 250 gram uyuşturucu ele geçirildi Güncel
Operasyonda 6 kilo 250 gram uyuşturucu ele geçirildi
Gabon Devlet Başkanı Ondimba evinde alıkonuldu Dünya
Gabon Devlet Başkanı Ondimba evinde alıkonuldu
Gaziantep'te devrilen TIR'ın şoförü öldü Güncel
Gaziantep'te devrilen TIR'ın şoförü öldü