Kartal'da saldırganlar bir genci darbedip bıçakladı, o anlar kamerada

Kartal'da bir grup saldırgan henüz bilinmeyen bir nedenle bir kişiyi darbedip sonra da bıçakladı. O anlar ise çevredeki bir vatandaşın telefon kamerasına anbean yansıdı.