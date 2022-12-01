﻿Kartal'da servis aracı ile kamyonet çarpıştı. Ölü ve yaralılar var. İşte o anlar

Çavuşoğlu Mahallesi, Sanayi Caddesi'nde, 30 Kasım Çarşamba saat 06.30 sıralarında Seddülbahir Caddesi’nden Sanayi Caddesi’ne çıkan 34 BUJ 58 plakalı Mahfuz Erdoğmuş yönetimindeki sebze ve meyve yüklü kamyonet, 34 LCD 774 plakalı Murat Zeki Ocakçı yönetimindeki servis minibüsüyle çarpıştı.

ARAÇTA SIKIŞTI

Çarpışmanın etkisiyle kamyonet yola devrilirken minibüs kaldırıma çıktı. Kazada kamyonet sürücüsü Erdoğmuş araç içerisinde sıkışırken, kamyonette bulunan Hikmet Derviş ile minibüs şoförü Murat Zeki Ocakçı yaralandı.

BİR KİŞİ KURTARILAMADI

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ve sağlık ekipleri kamyonette sıkışan Mahfuz Erdoğmuş’un olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.

Yaralılar ambulanslara konularak hastaneye kaldırıldı. Kamyonetten çıkarılan Erdoğmuş’un cansız bedeni ise olay yerindeki incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı. Kaza nedeniyle Sanayi Caddesi sahil yönü bir süre trafiğe kapandı.

O ANLAR KAMERADA

Kazada kamyonet sürücüsü Mahfuz Erdoğmuş hayatını kaybederken, 2 kişi ise yaralandı. Y

Kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, cadde içerisinden gelen servis aracıyla seyir halindeki kamyonet çarpışıyor. Daha sonra kamyonet devriliyor. Kartal'da meyve yüklü kamyonet ile servis minibüsü çarpıştı. Kazada kamyonetin sürücüsü hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.



Kaza, saat 06.15 sıralarında Kartal Çavuşoğlu Mahallesi Sanayi Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Mahfuz Erdoğmuş kontrolündeki 34 BUJ 58 plakalı meyve yüklü kamyonet seyir halindeyken Seddülbahir Caddesi üzerinden gelen 34 LCD 774 plakalı Murat Zeki Ocakçı kontrolündeki servis minibüsüyle çarpıştı.

Kazada kamyonet sürücüsü Mahfuz Erdoğmuş hayatını kaybederken, 2 kişi ise yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, cadde içerisinden gelen servis aracıyla seyir halindeki kamyonet çarpışıyor. Daha sonra kamyonet devriliyor.