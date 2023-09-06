Kartal’da silahlı silahlı saldırı. 3 genç yaralandı

Kartal’da bir grup genç başka bir grup tarafından silahlı saldırıya uğradı. 1’i ağır 3 genç yaralandı.

KAYNAK: İHA
Kartal’da silahlı silahlı saldırı. 3 genç yaralandı

Olay, gece 01.00 sıralarında İstanbul Kartal ilçesi, Cevizli Mahallesi, Hacılar Caddesi'nde yaşandı. İddiaya göre isimleri öğrenilemeyen bir grup genç kendi mahallerinde bir şeyler yiyip - içip sohbet ediyorlardı. Yine çevredeki vatandaşlardan alınan bilgiye göre araçlarının plakaları ve isimleri öğrenilemeyen başka bir grup siyah renkte bir araçla gelip sohbet eden gençlere 7 el ataş etti.

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Çatışma sonrasında gençlerden ikisi ayağından, diğeri de karnından yaralandı. Silahı ateşleyen kişiler olay yerinden kaçtı. Vurulan gençlerin yerde kanlar içinde yattığını gören çevredeki vatandaşlar sağlık ekiplerine ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı gençleri Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne kaldırdı.

Olay yerine gelen polis ve olay yeri inceleme ekipleri olayın yaşandığı sokağı şeritle kapatırken, olayla ilgili inceleme başlattı.

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