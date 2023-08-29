Kas-eklem hastalıklarıyla ilgili mucize tedavi

Kök hücre tedavisinin kas-eklem hastalıkları tedavisinde başarıyla uygulandığı bildirildi.

KAYNAK: İHA
Kas-eklem hastalıklarıyla ilgili mucize tedavi

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Mehmet Emin Aydın, kök hücre tedavisinin kas-eklem hastalıklarının tedavisinde başarılı bir şekilde uygulandığını ifade etti.

Kök hücreler, insan vücudunda kemik iliği, yağ dokusu gibi alanlarda bulunan ve diğer hücrelere dönüşebilme, kendini yenileyebilme ve çevresini onarabilme yeteneğine sahip hücreler.

Uzmanlar; kök hücre tedavisinin amacını; bu faydalı hücreleri topladıktan sonra diz, omuz, kalça, dirsek gibi hasarlanmış vücut bölgelerine enjekte etmek ve hücrelerin hasarlanmış dokuyu iyileştirmelerini sağlamak olduğunu söylüyor.

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Mehmet Emin Aydın, kök hücre tedavisi hakkında merak edilen soruları yanıtlayarak, “Kök hücre tedavisi pek çok hastalığın iyileşmesi için uygulanmaktadır. Yanık hastalarında doku iyileşmesi, kemoterapi hastaları, kan hastalıklarında kullanılan kemik iliği nakilleri kök hücre uygulama örnekleridir. Günümüzde kas - eklem hastalıklarında da faydalı olduğu gösterilmiştir. Kök hücre tedavisi ile ilgili çalışmaların sayısı her geçen gün artmaktadır. Tıp alanında geleceğin en önemli tedavi yöntemlerinden biri olacağına inanılmaktadır. Amerika ve Avrupa'da dahil olmak üzere pek çok dünya ülkesinde uygulanmaktadır” dedi.

“KAS – EKLEM HASTALIKLARININ TEDAVİSİNDE BAŞARIYLA UYGULUYORUZ”

Tedavinin uygulandığını hastalıklardan da bahseden Uzm. Dr. Mehmet Emin Aydın, “Kök hücre tedavisi farklı uzmanlık alanları tarafından uygulanmaktadır. Bizler de kas-eklem hastalıklarının tedavisinde başarı ile kullanmaktayız. Bu hastalıkların başında eklem kıkırdak hasarları (diz, kalça kireçlenmeleri), omuz, diz, dirsek, kalça başta olmak üzere kas, tendon ve bağ yaralanmaları, kemikte kanlanma bozukluğu nedeniyle oluşan nekrozlar, kaynamamış kırıklar ve diyabetik ayak sayılabilir” diye konuştu.

Hücre toplama işlemi ve uygulamasına da değinen Aydın, ayrıca şunları söyledi:

“Kök hücre toplama işlemi için steril koşullarda, lokal anestezi uygulayarak hastanın karın bölgesinden yağ dokusu alınır (Liposuction). Hasta bu işlem sırasında herhangi bir ağrı duymaz. Alınan bu yağ dokusu özel işlemlere tabi tutularak içerisindeki kök hücreler ayrıştırılır ve konsantrasyonu arttırılır. Toplanıp hazırlanan kök hücreler enjektör içine alınır. Dizde, omuzda, kalçada veya dirsekte hasta olan bölgeye uygun teknikler kullanılarak enjekte edilir. Kök hücreler hasarlı dokuda ağrıyı geçirir, dokunun kendini iyileştirmesine yardımcı olur. Hücreler hastanın kendi yağ dokusundan alındığı için tedaviye bağlı bir alerji ya da önemli bir yan etki beklenmez.”

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