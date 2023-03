﻿Ramazan öncesi kasaplardan iktidara çağrı

Kıyma, kuşbaşı et 300 liraya dayandı neredeyse...Ramazan geliyor. Vatandaş et yiyebilecek mi? İşte bu sorulara yanıt aranıyor. Vatandaş ucuz et olmak için sabahın köründe Et ve Süt Kurumu'nun kapısında sıraya girerken, kasaplardan çağrı geldi. O çağırın adresi ise iktidar oldu.Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı, Et ve Süt Kurumunun ramazan için piyasaya taze karkas et satışı yapmasına da değinen Yardımcı, federasyon olarak her zaman besiciyi, vatandaşı ve kasabı koruduklarını ifade etti.

Kırmızı etin belirli çevreler tarafından gündemde tutulduğunu ileri süren Yardımcı, Et ve Süt Kurumunun aldığı eti kasabın da satması için çalışma yaptıklarını vurguladı.

"Sakin zamsız bir ramazan geçirmeyi umut ediyoruz"

Piyasada yeterli etin bulunduğuna değinen Yardımcı, şöyle konuştu:

"Ramazanda kırmızı ete zam olmasın istiyoruz. Et ve Süt Kurumunun piyasaya satacağı etin piyasaya denge olmasını sağlayacağız. Federasyon olarak çalışma yapıyoruz, sakin zamsız bir ramazan geçirmeyi umut ediyoruz. Ramazanda vatandaş kırmızı et sorunu yaşamayacak, yeterince etimiz de hayvanımız da var. İnsanımız inşallah devletin de desteğiyle ramazanda ucuz et yer."

Yardımcı, besiciye verilen desteklerin önemli olduğunu hatırlatarak, besicilikte özellikle aile işletmelerinin sektörün sürdürülebilirliği açısından önemli olduğuna dikkati çekti.

Girdi maliyetlerinin yükseldiğini dile getiren Yardımcı, "Her ramazanda 'kırmızı ete zam', 'kırmızı et yeterli' değil gibi spekülatif açıklamalar oluyor. Türkiye'de et sorunu yok. Spekülatörlüğe gerek yok, bizim hayvanımız kendimize yeter. Esnaf olarak önceki ramazanlarda ete zam yapmadık." dedi.

Lezzetli etin püf noktalarını anlatan Yardımcı, "Buzluktan çıkarıp çözdürdüğünüz eti, tekrar buzluğa atmayın bakteri üretir. Eti çok fazla pişirmeyin, kanlı da olmasın ama sulu olması vitaminler için önemli." dedi.(AA)