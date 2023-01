1 kilo ucuz et için şafak vakti yollara düştüler. Bir vatandaş '43 yıl çalıştım birer kilo kıyma ve kuşbaşı alacağım' dedi

Vatandaşlar, ucuz et alabilmek için sabahın erken saatlerinde evden çıkıp Et ve Süt Kurumu marketlerinin önünde kuyruğa giriyor. Talebin fazla olması nedeniyle satışların kişi başı 1 kilo ile sınırlandırıldığı Ankara Kızılay’daki marketin önünde saatlerce sıra bekleyen bir vatandaş, “Bizi yönetenler burada gelip durumumuzu görebiliyor mu? Benim sıcak yatağımda olmam lazımdı. Sabah kalkıp, güzelce kahvaltımı yapıyor olmam lazımdı. Oysa ben sabahın köründe buraya gelmişim et kuyruğunda bekliyorum, neden? Birer kilo veriyorlarmış onu alıp gideceğiz. Yıllarca çalıştım, ülkeme hizmet ettim. Bunu mu hak edecektim” dedi.

Vatandaş ucuz gıdaya ulaşmak için Et ve Süt Kurumu’nun önünde uzun kuyruklar oluşturuyor. Kasapta kilosu 200 TL’ye satılan kıyma 90 TL, 230 liraya satılan kuşbaşı 100 TL, kasapta 325 lira olan biftek 135 TL’ye satılıyor.

Talep çok fazla olduğu için et satışları da erken saatlerde tükeniyor. Vatandaş ucuz et alabilmek için sabahın erken saatlerinde, gün ağarmadan yollara düşüyor. Ankara Kızılay’daki Et ve Süt Kurumu marketinin önü de uzun zamandır bu durumda.

"DÖRT KİŞİLİK AİLENİN ET- BALIK- YUMURTAYA HARCAMASI GEREKEN TUTAR AYLIK 2 BİN 381 LİRA"

Birleşik Kamu İş Konfederasyonu Merkez Yönetim Kurulu'nun ocak ayı Açlık-Yoksulluk Araştırması’na göre dört kişilik bir ailenin açlık sınırı ocak ayında 9 bin 796 liraya kadar çıktı. Ankara’da bir vatandaşın, dengeli beslenebilmek için et- balık- yumurtaya aylık olarak harcanması gereken tutar bir önceki aya göre 268 lira, 2022 yılının aynı ayına göre ise 975 lira artarak 2 bin 381 lira oldu.

Talebin fazla olması nedeniyle satışların kişi başı 1 kilo ile sınırlandırıldığı Et ve Balık Kurumu’nda, saatlerce sıra bekleyen vatandaşlar ANKA Haber Ajansı'na konuştu.

“ALDIĞIN EMEKLİ MAAŞINLA KASAPTAN ALINCA GEÇİNEBİLECEK MİSİN?”

Saat 6’dan beri et alabilmek için sırada beklediğini ifade eden 70 yaşındaki vatandaş, şunları söyledi:

“Hükümetin, bu insanların kuyrukta beklemesinden utanması gerekiyor. Şöyle bir bakın hep yaşlı… Kıyma, sucuk alacağım. Kasapta 160-170 lira nasıl alacaksın? Aldığın emekli maaşınla kasaptan alınca geçinebilecek misin? 5 bin 600 emekli maaşı alıyorum. Geçinemiyoruz, sürünüyoruz. Bir de akşam taksi durağında bekçilik yapıyoruz. 70 yaşındayım, bu yaştan sonra taksi durağında bekçilik yapıyorum.”

“MİLLET, NAMAZINI KILMADAN 1 KİLO ET ALALIM DİYE SOKAKLARA DÜŞÜYOR”

Sabahın erken saatlerinden itibaren sıra beklediğini belirten bir vatandaş da “Alacağımız bir kilo kıyma. Burada 80-90 lira, kasapta 130-140. Kasaba ayağımızı gönderemiyoruz. Ne geçinmesi, dileniyoruz. Bu millet, namazını kılmadan 1 kilo et alalım diye sokaklara düşüyor” dedi.

Bir başka vatandaş ise ucuz et alabilmek için 128. sırada olduğunu belirterek, “Biz öldük bittik. Başka bir söz yok. 6 buçukta evden kalktım, buraya 7’de geldim, et alacağım alabilirsem. Maaşım 6 bin lira” dedi.

“43 YIL ÇALIŞTIM, BİRER KİLO KIYMA İLE KUŞBAŞI ALACAĞIM”

Sabah saat 05.00’te yola çıktığı için 17. sırada olduğunu söyleyen bir başka kişi de “Yenimahalle’den yola düştüm. Birer kilo kıyma ile kuşbaşı alacağım. Evim kira, 7 bin lira maaş alıyorum. 3 binini kiraya veriyoruz, 4 bini ile geçin bakalım… 43 yıl çalıştım 7 bin lira emekli maaşı alıyorum. Ülke iyi yönetilmiyor. Kendimi buraya ait hissetmiyorum sınırları açsalar nereye olsa gideceğim” diye konuştu.

“SABAHIN KÖRÜNDE BURAYA GELMİŞİM ET KUYRUĞUNDA BEKLİYORUM”

30 yıl çalıştıktan sonra emekli olduğunu belirten başka bir vatandaş ise şöyle konuştu:

“Sabah yatağımdan kalktım, geldim burada kuyruğa girdim, fiş aldım şu anda da et almak için bekliyorum. Bu Türkiye’nin hak ettiği bir durum değil. Bizi yönetenler burada gelip durumumuzu görebiliyor mu? Benim sıcak yatağımda olmam lazımdı. Sabah kalkıp, güzelce kahvaltımı yapıyor olmam lazımdı. Yiyip içip geziyor olmam lazımdı. Oysa ben sabahın köründe buraya gelmişim et kuyruğunda bekliyorum, neden? Birer kilo veriyorlarmış onu alıp gideceğiz. Ondan sonra onu 1 ay yemeye çalışacağız. Yurtdışındaki insanların televizyondan yaşamlarını izliyoruz. Neden ben de o ülkenin emeklileri gibi değilim. Neden Meclis’tekiler ucuz yemekler yerken ben gelip burada et kuyruğunda bekliyorum. Yıllarca çalıştım, ülkeme hizmet ettim. Bunu mu hak edecektim ben?”

“ET 3 SAAT İÇERİSİNDE BİTİYOR”

Bir vatandaş da “Ben 6 buçukta evden çıktım, yoksa et kalmaz. Piyasada da et 200 lira burada 90 lira. 3 saat içerisinde bitiyor. Başka bir çare yok, çaresiz kalmış vatandaş” dedi.