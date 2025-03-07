Kasım Çılgınlığı: E-Ticaret savaşlarında kimler öne çıktı?

Kasım ayı demek, indirim çılgınlığı demek. Alışverişin Şampiyonlar Ligi gibi düşünebiliriz!

Black Friday, 11.11, Cyber Monday derken, herkes en uygun fiyatı yakalamaya çalışırken, markalar da rekabette geri kalmamak için tüm kozlarını oynuyorlar.

Peki, bu büyük savaşta kimler kazandı, kimler geride kaldı? Gelin, biraz konuşalım.

Trendyol Zirvede, Ama Sürprizler de Var!

Gemius Türkiye’nin verilerine göre, Kasım ayında en çok erişilen e-ticaret sitesi yüzde 73,9 ile Trendyol oldu. Aslında çok da şaşırtıcı değil.

Trendyol, zaten uzun zamandır Türkiye’nin en büyük e-ticaret platformlarından biri. Uygulaması hemen hemen herkesin telefonunda var, influencer iş birlikleri desen her yerde karşımıza çıkıyor.

Hepsiburada yüzde 55,7 ile ikinci sırada, ki bu da gayet güçlü bir performans.

Asıl dikkat çeken nokta Temu’nun ilk üçte yer alması! Hani şu “şaka gibi ucuz fiyatlarıyla” dikkat çeken, Çin menşeli e-ticaret platformu var ya, işte o! Kanun düzenlemeleriyle biraz zorlanmasına rağmen, erişim bazında kendine yer açmayı başarmış.

Reklamda Lider LC Waikiki!

Tabii ki sadece erişim yetmiyor, markalar için reklamların da büyük bir önemi var.

Kasım ayında dijital medya tarafında en fazla GRP (Gross Rating Point) alan marka 3K GRP ile LC Waikiki oldu. Yani, ekranın başına geçtiğinizde en çok onun reklamlarına maruz kalmış olabilirsiniz.

Onu 2,2K GRP ile Hepsiburada ve Getir takip etti. Açıkçası Getir’in bu listede olması biraz sürpriz çünkü Getir denince akla ilk olarak market alışverişi geliyor.

Demek ki Kasım kampanyalarıyla e-ticaret tarafını da güçlü tutmuşlar. Trendyol ise 2,1K GRP ile üçüncü sırada yer alarak burada biraz geride kalmış.

Ve tabii ki yine Temu! 0,8K GRP ile listenin 10. sırasında. Dolayısıyla bu agresif büyüme, hem erişimde hem reklamda kendini göstermiş.

Büyük Oyuncular ve Yeni Taktikler

Kasım ayındaki indirim furyası her yıl daha da kızışıyor. Büyük markalar rekabeti kızıştırmak için sürekli yeni taktikler deniyorlar.

Mesela, Trendyol influencerlarla çok sıkı çalışıyor ve sosyal medya üzerinden gücünü artırıyor. Hepsiburada daha çok geleneksel reklamlarla ilerliyor, LC Waikiki ise “hem fiziksel mağaza hem online” konseptiyle kitlesini koruyor.

Bu süreçte Temu gibi yeni oyuncuların “ucuz fiyat” stratejisiyle piyasaya girmesi, sektörde kartları biraz karıştırıyor. Uzun vadede sürdürülebilir mi, işte onu zaman gösterecek.

Kasım ayı alışveriş savaşları bitmiş olabilir ama kazananlar ve kaybedenler önümüzdeki aylarda değişebilir.

Şimdilik en büyük kral Trendyol, en dikkat çeken yükseliş Temu, en çok reklam yapan LC Waikiki!

Siz en çok hangi platformu kullandınız? Bir sonraki Kasım alışverişinde farklı bir tercih yapar mısınız?

Kasım ayı, markalar için müşteri avı; bizim için de cüzdan savunma savaşıdır!