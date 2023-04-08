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Kasımpaşa Trabzonspor maçının ilk 11'leri belli oldu

Süper Lig'de bu akşam Kasımpaşa ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Kasımpaşa Trabzonspor hangi kanalda ilk 11'ler.

Haber Giriş: 8 Nisan 2023 Cumartesi - 05:33
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Kasımpaşa Trabzonspor hangi kanalda ilk 11'ler

Kasımpaşa Trabzonspor maçının ilk 11'leri belli oldu
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Süper Lig'de kötü bir sezon geçiren Trabzonspor, bu akşam İstanbul'da Kasımpaşa karşısına çıkacak.

Abdullah Avcı'nın ve Orhan Ak'ın istifalarının ardından geçici olarak göreve getirilen İhsan Derelioğlu'nun sahaya süreceği bordo mavili takım, sahadan galibiyetle ayrılıp moral bulmayı hedefliyor.

Ligde küme düşme hattından uzak kalmayan Kasımpaşa da sahaya 3 puan için çıkacak.

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak maçı Burak Şeker yönetecek. Maç Beinsports 1'den canlı olarak ekrana gelecek.

Takımların muhtemel 11'leri şöyle:

Kasımpaşa: Günay, Fabiano, Donk, Djilobodji, Yasin, Eysseric, Aytaç, Mustafa, Hajradinovic, Chouiar, Fall.

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Hüseyin (Bartra), Denswil, Eren, Siopis, Hamsik (Bakasetas), Visca, Abdülkadir Markovic, Gomez.

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