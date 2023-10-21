Kassam Tugayları 2 ABD’liyi serbest bıraktı

İsrail’den yapılan açıklamaya göre, Hamas’ın silahlı kanadı olan İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın esir aldığı 2 ABD’li serbest bırakıldı.

İsrail Başbakan Binyamin Netanyahu'nun basın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Hamas'ın elindeki ABD'li anne Judith Raanan ve kızı Natali Raanan'ın bugün serbest bırakıldığı belirtildi.

Açıklamada, İsrail Esirler ve Kayıplar Dosyası Koordinatörü Gal Hirsch'in, İsrail ordusu ve emniyet güçleri eşliğinde serbest bırakılan iki esiri Gazze sınırında karşıladığı ve ABD'li anne-kızın aileleriyle buluşmak üzere askeri bir noktaya hareket ettikleri ifade edildi.

Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde ise yaptığı açıklamada Katar’ın arabuluculuğuna yanıt olarak iki ABD’li esiri insani gerekçelerle serbest bıraktıklarını duyurmuştu.

Ebu Ubeyde, "Bu yaptığımız, ABD'ye ve dünyaya, ABD Başkanı Joe Biden ve onun faşist yönetiminin iddialarının asılsız olduğunu göstermek içindir." ifadelerini kullanmıştı.

Kassam Tugayları geçtiğimiz günlerde ellerinde 200 ile 250 arası esir olduğunu açıklamıştı.