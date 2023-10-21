Kassam Tugayları 2 ABD’liyi serbest bıraktı

İsrail, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın serbest bıraktığı 2 ABD'li esirin (anne ve kızı) İsrail topraklarına ulaştığını duyurdu.

KAYNAK: AA
Kassam Tugayları 2 ABD’liyi serbest bıraktı

İsrail’den yapılan açıklamaya göre, Hamas’ın silahlı kanadı olan İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın esir aldığı 2 ABD’li serbest bırakıldı.

İsrail Başbakan Binyamin Netanyahu'nun basın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Hamas'ın elindeki ABD'li anne Judith Raanan ve kızı Natali Raanan'ın bugün serbest bırakıldığı belirtildi.

Açıklamada, İsrail Esirler ve Kayıplar Dosyası Koordinatörü Gal Hirsch'in, İsrail ordusu ve emniyet güçleri eşliğinde serbest bırakılan iki esiri Gazze sınırında karşıladığı ve ABD'li anne-kızın aileleriyle buluşmak üzere askeri bir noktaya hareket ettikleri ifade edildi.

Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde ise yaptığı açıklamada Katar’ın arabuluculuğuna yanıt olarak iki ABD’li esiri insani gerekçelerle serbest bıraktıklarını duyurmuştu.

Ebu Ubeyde, "Bu yaptığımız, ABD'ye ve dünyaya, ABD Başkanı Joe Biden ve onun faşist yönetiminin iddialarının asılsız olduğunu göstermek içindir." ifadelerini kullanmıştı.

Kassam Tugayları geçtiğimiz günlerde ellerinde 200 ile 250 arası esir olduğunu açıklamıştı.

Öne Çıkanlar
Futbolcular şimdi yandı. Bu paraları kim ödeyecek. Fatih Terim Fonu'nda savcılıktan flaş karar
Futbolcular şimdi yandı. Bu paraları kim ödeyecek. Fatih Terim Fonu'nda savcılıktan flaş karar
Google Arts and Culture Türkiye tanıtıldı. Cumhuriyetin 100.yılına özel nadide eserler yer alıyor
Google Arts and Culture Türkiye tanıtıldı. Cumhuriyetin 100.yılına özel nadide eserler yer alıyor
MasterChef All Star 124. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star ödül oyununu kim kazanacak?
MasterChef All Star 124. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star ödül oyununu kim kazanacak?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
'Büyükekşi bizim stada zor gelir' diyen kulüp başkanını açıkladı. Şerafettin Tilki bombayı patlattı
'Büyükekşi bizim stada zor gelir' diyen kulüp başkanını açıkladı. Şerafettin Tilki bombayı patlattı
Kubilay’ı şehit edenlerin torunları işbaşında!
Kubilay’ı şehit edenlerin torunları işbaşında!
Son Haberler
Sokak ortasında silahlı kavga Gündem
Sokak ortasında silahlı kavga
İsrail Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'a ait hedefleri vurdu Dünya
İsrail Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'a ait hedefleri vurdu
Araç sahiplerini kahredecek gelişme! Araç muayene ücretlerine dev zam geliyor Ekonomi
Araç sahiplerini kahredecek gelişme! Araç muayene ücretlerine dev zam geliyor
Konut ve arsa tapusu olanlar dikkat: 1 Kasım'dan itibaren başlıyor Ekonomi
Konut ve arsa tapusu olanlar dikkat: 1 Kasım'dan itibaren başlıyor
Dev mobilya şirketi halka arz oluyor Ekonomi
Dev mobilya şirketi halka arz oluyor
Zorba gençler yakalandı. Liseli genci öldüresiye dövüp bıçaklamışlardı Gündem
Zorba gençler yakalandı. Liseli genci öldüresiye dövüp bıçaklamışlardı