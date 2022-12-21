21 Aralık 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Kastamonu Abana SYDV işçi alacak

Kastamonu Abana Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, bünyesinde büro görevlisi olarak istihdam etmek üzere 1 işçi alacak. Son başvuru tarihi 30 Aralık 2022 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 21 Aralık 2022 Çarşamba - 15:51
Takip Et

Kastamonu Abana SYDV işçi alacak

Kastamonu Abana SYDV işçi alacak
+
Aa
-

Resmi Gazete'de yer alan ilana göre; Kastamonu Abana Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, bünyesinde büro görevlisi olarak istihdam etmek üzere 1 işçi alacak. Son başvuru tarihi 30 Aralık 2022 olarak açıklandı.

MÜRACAAT KOŞULLARI

1.Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

2. Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak

3.18 yaşını bitirmiş olmak ve 40 yaşını doldurmamış olmak.

4. Erkek adaylar için Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak.

5.Görevini sürekli yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl sağlığı ile vücut sakatlığı ve özrü bulunmamak (Sağlık Kurulu Raporu Alınacak)

6.Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

7.Türk Ceza Kanunu'nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güveliğine karşı suçları Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet irtikâp, rüşvet hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin iflasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak. ( Sabıka Kaydı İstenecek)

8.4 Yıllık Yüksek Öğretim Kurumlarının Bölümlerinden mezun olmak.

9. ÖSYM tarafında yapılan 2021-2022 Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSSP3 puan türünde en az 60 puan almış olmak.

10.Müracaat tarihi itibariyle Abana ilçesinde son 1 yıldır ikamet ediyor olmak.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Anket sonuçları açıklandı. AKP ve MHP’ye en güvendiği illerden büyük şok
1
﻿Anket sonuçları açıklandı. AKP ve MHP’ye en güvendiği illerden büyük şok
﻿Anket sonuçları açıklandı. AKP ve MHP’ye en güvendiği illerden büyük şok
﻿Cumhur ittifakında taşları yerinden oynatacak anket 
2
﻿Cumhur ittifakında taşları yerinden oynatacak anket 
﻿Cumhur ittifakında taşları yerinden oynatacak anket 
﻿''Hiçbir işe yaramayacak'' Özgür Demirtaş'tan asgari ücret açıklaması
3
﻿''Hiçbir işe yaramayacak'' Özgür Demirtaş'tan asgari ücret açıklaması
﻿''Hiçbir işe yaramayacak'' Özgür Demirtaş'tan asgari ücret açıklaması
﻿Bitter çikolatada büyük tehlike: Seveni çok ama...
4
﻿Bitter çikolatada büyük tehlike: Seveni çok ama...
﻿Bitter çikolatada büyük tehlike: Seveni çok ama...
﻿ Filiz Akın'dan korkutan haber. Sosyal medyadan açıkladı
5
﻿ Filiz Akın'dan korkutan haber. Sosyal medyadan açıkladı
﻿ Filiz Akın'dan korkutan haber. Sosyal medyadan açıkladı
﻿Birahaneye giden tebliğcilere bira ikram ettiler. O anlar sosyal medyada gündem oldu
6
﻿Birahaneye giden tebliğcilere bira ikram ettiler. O anlar sosyal medyada gündem oldu
﻿Birahaneye giden tebliğcilere bira ikram ettiler. O anlar sosyal medyada gündem oldu
﻿Sedat Peker'den video mesajı: Yaşadığım sürece, hatta ölsem de sözümü tutacağım. Gazeteci Seyhan Avşar açıkladı
7
﻿Sedat Peker'den video mesajı: Yaşadığım sürece, hatta ölsem de sözümü tutacağım. Gazeteci Seyhan Avşar açıkladı
﻿Sedat Peker'den video mesajı: Yaşadığım sürece, hatta ölsem de sözümü tutacağım. Gazeteci Seyhan Avşar açıkladı
﻿2 fabrikaya milyonluk ceza 
﻿2 fabrikaya milyonluk ceza 
﻿2 fabrikaya milyonluk ceza 
﻿Güvercini başını koparıp öldürdü, 'para cezası' aldı 
﻿Güvercini başını koparıp öldürdü, 'para cezası' aldı 
﻿Güvercini başını koparıp öldürdü, 'para cezası' aldı 
﻿Cinayet anı kamerada
﻿Cinayet anı kamerada
﻿Cinayet anı kamerada
﻿Antalya'daki kaçakçılık ve organize suç operasyonu: 13 kişi tutuklandı
﻿Antalya'daki kaçakçılık ve organize suç operasyonu: 13 kişi tutuklandı
﻿Antalya'daki kaçakçılık ve organize suç operasyonu: 13 kişi tutuklandı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.