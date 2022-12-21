Kastamonu Abana SYDV işçi alacak

Resmi Gazete'de yer alan ilana göre; Kastamonu Abana Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, bünyesinde büro görevlisi olarak istihdam etmek üzere 1 işçi alacak. Son başvuru tarihi 30 Aralık 2022 olarak açıklandı.



MÜRACAAT KOŞULLARI

1.Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

2. Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak

3.18 yaşını bitirmiş olmak ve 40 yaşını doldurmamış olmak.

4. Erkek adaylar için Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak.

5.Görevini sürekli yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl sağlığı ile vücut sakatlığı ve özrü bulunmamak (Sağlık Kurulu Raporu Alınacak)

6.Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

7.Türk Ceza Kanunu'nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güveliğine karşı suçları Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet irtikâp, rüşvet hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin iflasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak. ( Sabıka Kaydı İstenecek)

8.4 Yıllık Yüksek Öğretim Kurumlarının Bölümlerinden mezun olmak.

9. ÖSYM tarafında yapılan 2021-2022 Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSSP3 puan türünde en az 60 puan almış olmak.

10.Müracaat tarihi itibariyle Abana ilçesinde son 1 yıldır ikamet ediyor olmak.