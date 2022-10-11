Kastamonu Abana’da icradan satılık tarla

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayımlanan ilana göre; Kastamonu İli, Abana İlçesi, Merkez Mahallesi 75 ada 19 parsel sayılı tapuda tarla olarak kayıtlı 3.192,97 m² taşınmaz satışa konudur. Taşınmaz, killi-tınlı organik maddece zengin, su geçirgenliği iyi, taşlı toprak yapısında olup, yaklaşık % 10-30 arasında değişen düzensiz eğime sahiptir. Merkez Mahallesinin yoğun yerleşim alanının yakınında yer alan taşınmaz İlçe Hükümet Konağı binasına 1.2 km parke ve asfalt yola ek zeminde aktif olarak kullanılmayan yaklaşık 15 metre patika yol ile ulaşılabilir konumdaki taşınmazın üzerinde uzun yıllardır toprak işlemek suretiyle tarımsal faaliyette bulunulmadığından tamamen çalılıklar, orman ağaç ve fidanlarıyla kaplıdır. Satışa konu taşınmaz Belediye sınırları içerisinde olmakla birlikte büyük kısmı (imar planı içerisindeki kısım yaklaşık 15 m²'dir) imar planı dışında kalmaktadır. Mevcut plan ve mevzuat hükümleri çerçevesinde bu haliyle üzerine yapı yapılamayacağı değerlendirilmektedir.

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