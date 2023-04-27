Kastamonu Kalesi'ne MHP bayrağı astılar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul'da tarihi sura asılan dev pankartının ardından bu kez Kastamonu Kalesi'ne MHP ve Ülkü Ocakları bayrakları asıldı.

Kastamonu Kalesi'ne MHP bayrağı astılar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İstanbul Ayvansaray'daki tarihi bir sura dev pankartının asılmasının ardından benzer bir olay da bu kez Kastamonu'da yaşandı.

Birgün'den Kayhan Ayhan'ın haberine göre, Kastamonu Kalesi'ne de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin geçtiğimiz günlerde düzenlediği mitingi dolayısıyla MHP ve Ülkü Ocakları bayrakları asıldı.

"KASTAMONU KALESİ MİLLETE AİTTİR"

Asılan bayraklara tepki gösteren CHP İl Başkanı Hikmet Erbilgin, "Her şehrin ortak tarihi, ortak duygusu olan mekanlar vardır. Yani o mekanlar o şehrin gönençlendiği yerlerdir. Oralara siyasi simgeler asmak kendi gibi düşünmeyenleri, milleti anlamamaktır. Asanlar kendilerini şehrin sahibi olarak görüyordur. Kastamonu Kalesi millete aittir. Takdiri millet yapacaktır" ifadelerini kullandı.

Kaleye asılan bayraklar tepki çekmesinin ardından söküldü.

SİNAN ATEŞ PANKARTI KAPATILMIŞTI

Kastamonu'da MHP il yönetimi, düzenlenecek miting öncesi İYİ Parti tarafından asılan Sinan Ateş pankartını da parti bayrağıyla kapatmıştı. Bunun üzerine İYİ Parti pankartını Saadet Partisi'nin katına taşımıştı. Ancak bu sefer de pankart çatıya asılan MHP bayrağıyla gizlenmişti.

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