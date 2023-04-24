Kastamonu'da Sinan Ateş pankartına Bahçeli engeli. İYİ Parti İl Başkanından açıklama geldi

Kastamonu'da MHP il yönetimi, Devlet Bahçeli mitingi öncesi İYİ Parti'nin Sinan Ateş pankartını parti bayrağıyla kapattı. İYİ Parti pankartı yukarı taşıdı, MHP yeni bir bayrakla tekrar engelledi. İYİ Parti Kastamonu İl Başkanı konu ile ilgili açıklama yaptı.

Kastamonu'da Sinan Ateş pankartına Bahçeli engeli. İYİ Parti İl Başkanından açıklama geldi

Kastamonu’da İYİ Parti il binasına asılan, “Sinan Ateş’in katillerinden hesap soracağız” yazılı pankart, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Kastamonu mitingine dakikalar kala, bir üst katta bulunan MHP binasından sallandırılan dev MHP bayrağı ile kapatıldı.

Devreye bu sefer Saadet Partisi girdi. Pankart, aynı binada MHP'nin bir üst katında bulunan Saadet Partisi il başkanlığı tarafından asıldı.

Pankartın Bahçeli'nin miting yaptığı alandan görüldüğü öğrenildi.



İYİ Parti'nin hamlesine MHP’den bir karşılık daha geldi. MHP tarafından bu kez çatıdan sallandırılan MHP bayrağı ile pankartın üzeri bir kez daha kapatıldı.

“FOTOĞRAFININ VE İSMİNİN ÜZERİNİ ÖRTEREK BU CİNAYETİ KAPATMA ŞANSIMIZ YOKTUR”

Devlet Bahçeli'nin Kastamonu ziyaretinin olduğu gün yaşanan bu gerginlik İYİ Parti teşkilatları tarafından tepkiyle karşılandı.

Konu ile ilgili açıklama yapan İYİ Parti Kastamonu İl Başkanı Faruk Ataşalar: ''Türk milliyetçileri için bir ızdırap haline dönüşmüş Sinan Ateş cinayetine tepki olarak il başkanlığı binamıza asılan pankartın MHP teşkilatları tarafından üzerinin kapatılmaya çalışılmasını esefle kınıyorum. Bilinmesini isterim ki Sinan Ateş Türkiye'dir. Sinan Ateş arkasında iki yetim çocuk aynı Muhsin Yazıcıoğlu gibi bir turan ülküsü bırakarak hayatını kaybetmiş bir vatanseverdir. Bize düşen Sinan Ateş'in davasına sahip çıkmak ve geride bıraktığı tüm değerleri yaşatmaktır. Fotoğrafının ve isminin üzerini örterek bu cinayeti kapatma şansımız yoktur. Buradan tüm milliyetçi kardeşlerime sesleniyorum. Gelin hep beraber Sinan Ateş'e sahip çıkalım.'' dedi.

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