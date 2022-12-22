Kastamonu Merkez’de icradan satılık 2 katlı bina

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; Kastamonu İl, Merkez İlçe, Hisarardı Mahallesi 494 Ada, 5 Parsel sayılı bahçeli ahşap ev vasıflı taşınmaz; Şeyh Şaban-ı Veli Caddesinde bulunan binaların çoğunluğu restore edilmiş, fiili durumda konak, butik otel, restoran, sivil toplum kuruluşları binaları ve resmi kurumlar olarak kullanılmaktadırlar. Bölgede 2 ve 3 katlı, ayrık nizam zemin katlar ticaret ve üstü konut olarak kullanılan yapılar bulunmaktadır. Taşınmaz Kastamonu il merkezine 1000m. bir konumda olduğu için ulaşımı kolaydır. Bölgede kamu ve teknik altyapı hizmetleri tamamlanmış olup, dava konusu taşınmaz bu hizmetlerden tam olarak faydalanmaktadır. Değerlemeye konu ana gayrimenkul, 169,92m2 yüzölçümlü arsada, ayrık nizam özellikte, ahşap bina yapı tekniğinde, 3A yapı sınıfındadır. Yapı da zemin ve 2 adet normal kat bulunmaktadır.

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