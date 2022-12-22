22 Aralık 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Kastamonu Merkez’de icradan satılık 2 katlı bina

T.C. Kastamonu Sulh Hukuk Mahkemesi 1. Satış memurluğu tarafından Kastamonu'da 2 katlı bina mahkemeden satılacak.

Haber Giriş: 22 Aralık 2022 Perşembe - 11:49
Takip Et

Kastamonu Merkez’de icradan satılık 2 katlı bina

Kastamonu Merkez’de icradan satılık 2 katlı bina
+
Aa
-

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; Kastamonu İl, Merkez İlçe, Hisarardı Mahallesi 494 Ada, 5 Parsel sayılı bahçeli ahşap ev vasıflı taşınmaz; Şeyh Şaban-ı Veli Caddesinde bulunan binaların çoğunluğu restore edilmiş, fiili durumda konak, butik otel, restoran, sivil toplum kuruluşları binaları ve resmi kurumlar olarak kullanılmaktadırlar. Bölgede 2 ve 3 katlı, ayrık nizam zemin katlar ticaret ve üstü konut olarak kullanılan yapılar bulunmaktadır. Taşınmaz Kastamonu il merkezine 1000m. bir konumda olduğu için ulaşımı kolaydır. Bölgede kamu ve teknik altyapı hizmetleri tamamlanmış olup, dava konusu taşınmaz bu hizmetlerden tam olarak faydalanmaktadır. Değerlemeye konu ana gayrimenkul, 169,92m2 yüzölçümlü arsada, ayrık nizam özellikte, ahşap bina yapı tekniğinde, 3A yapı sınıfındadır. Yapı da zemin ve 2 adet normal kat bulunmaktadır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Asgari ücret için ünlü ekonomist Veysel Ulusoy rakam verdi
1
﻿Asgari ücret için ünlü ekonomist Veysel Ulusoy rakam verdi
﻿Asgari ücret için ünlü ekonomist Veysel Ulusoy rakam verdi
﻿Cumhur İttifakı’na kara haber oy deposu olan şehirden geldi
2
﻿Cumhur İttifakı’na kara haber oy deposu olan şehirden geldi
﻿Cumhur İttifakı’na kara haber oy deposu olan şehirden geldi
﻿Eski Devlet Bakanı İYİ Parti'ye katıldı
3
﻿Eski Devlet Bakanı İYİ Parti'ye katıldı
﻿Eski Devlet Bakanı İYİ Parti'ye katıldı
﻿Messi için 'hayır lokması' döktürüldü. Arjantin bayrakları açıp tezahürat da yaptılar
4
﻿Messi için 'hayır lokması' döktürüldü. Arjantin bayrakları açıp tezahürat da yaptılar
﻿Messi için 'hayır lokması' döktürüldü. Arjantin bayrakları açıp tezahürat da yaptılar
﻿Bakan Bilgin'den asgari ücretin açıklanmasına saatler kala dikkat çeken mesaj
5
﻿Bakan Bilgin'den asgari ücretin açıklanmasına saatler kala dikkat çeken mesaj
﻿Bakan Bilgin'den asgari ücretin açıklanmasına saatler kala dikkat çeken mesaj
﻿‘İBB'ye terör soruşturması’ iddiası. ''İmamoğlu kurmaylarıyla toplantıya girdi''
6
﻿‘İBB'ye terör soruşturması’ iddiası. ''İmamoğlu kurmaylarıyla toplantıya girdi''
﻿‘İBB'ye terör soruşturması’ iddiası. ''İmamoğlu kurmaylarıyla toplantıya girdi''
﻿Baba Vanga'nın 2023 kehanetleri korku saçıyor
7
﻿Baba Vanga'nın 2023 kehanetleri korku saçıyor
﻿Baba Vanga'nın 2023 kehanetleri korku saçıyor
﻿TEM Otoyolu Bolu geçişini sis kapladı
﻿TEM Otoyolu Bolu geçişini sis kapladı
﻿TEM Otoyolu Bolu geçişini sis kapladı
﻿Uzmanlar uyardı: Son 10 yılda arttı
﻿Uzmanlar uyardı: Son 10 yılda arttı
﻿Uzmanlar uyardı: Son 10 yılda arttı
﻿Acile getirilen çocuk sayısı günlük bini aştı
﻿Acile getirilen çocuk sayısı günlük bini aştı
﻿Acile getirilen çocuk sayısı günlük bini aştı
﻿Sahte içki ve kaçakçılık operasyonu: 35 gözaltı
﻿Sahte içki ve kaçakçılık operasyonu: 35 gözaltı
﻿Sahte içki ve kaçakçılık operasyonu: 35 gözaltı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.