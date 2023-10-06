Kastamonu'da 1 aydır aranan Elif, İstanbul'da bulundu

Kastamonu’da evrak çıkarmak için iş yerinden ayrıldıktan sonra kayıplara karışan ve 1 aydır haber alınamayan 17 yaşındaki Elif Kocadere, İstanbul'da bulundu.

KAYNAK: ANKA
Kastamonu'da 1 aydır aranan Elif, İstanbul'da bulundu

Tosya ilçesinde annesiyle yaşayan Elif Kocadere, 7 Eylül'de evrak çıkarmak için iş yerinden ayrıldıktan sonra geri dönmedi. Mesai arkadaşları ailesine haber verdi. Kendi çabalarıyla kızlarına ulaşamayan aile, polise kayıp başvurusunda bulundu. 1 aydır haber alamayan ailesi, Elif'in fotoğraflarını sosyal medyada paylaşıp bölgede dağıtarak görenlerin haber vermesini istedi. Elif Kocadere, Tosya İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün çalışması sonucu bugün İstanbul'da bulundu. Kocadere'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

kastamonuda-1-aydir-aranan-elif-istanbulda-bulundu-yenicag.jpg

Öne Çıkanlar
İmamoğlu’nun AKP’li Belediyede açtığı İBB'nin tesisi vatandaşa zulme dönüştü
İmamoğlu’nun AKP’li Belediyede açtığı İBB'nin tesisi vatandaşa zulme dönüştü
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star eleme potasında kim kural ihlali yaptı?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star eleme potasında kim kural ihlali yaptı?
MasterChef All Star 110 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 110 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Gençlerle muhabbet eden Celal Şengör gözyaşlarına hakim olamadı: Atatürk'ün peşinden ayrılmayın
Gençlerle muhabbet eden Celal Şengör gözyaşlarına hakim olamadı: Atatürk'ün peşinden ayrılmayın
Yılmaz Özdil ekranlara döneceği tarihi açıkladı. Kanalının adını da duyurdu
Yılmaz Özdil ekranlara döneceği tarihi açıkladı. Kanalının adını da duyurdu
MasterChef All Star 108 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 108 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
Tartıştığı kişiyi silahla öldüren şüpheli yakalanıp, tutuklandı Gündem
Tartıştığı kişiyi silahla öldüren şüpheli yakalanıp, tutuklandı
Amartey'in yaptığı paylaşım gündem oldu. Şenol Güneş'in istifası sonrası kafaları karıştırdı Spor
Amartey'in yaptığı paylaşım gündem oldu. Şenol Güneş'in istifası sonrası kafaları karıştırdı
Edirne'de 'Uluslararası Bando ve Ciğer Festivali' başladı Gündem
Edirne'de 'Uluslararası Bando ve Ciğer Festivali' başladı
Amasya'da 6 kişinin öldüğü otobüs kazasında, sürücü tutuklandı Gündem
Amasya'da 6 kişinin öldüğü otobüs kazasında, sürücü tutuklandı
Sinop'ta kaçak alkol operasyonu: 4 gözaltı Gündem
Sinop'ta kaçak alkol operasyonu: 4 gözaltı
Bakan Fidan ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü: YPG ile beraber çalışmaktan vazgeçin Gündem
Bakan Fidan ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü: YPG ile beraber çalışmaktan vazgeçin
Dursun Özbek Ümraniyespor'u ziyaret etti Spor
Dursun Özbek Ümraniyespor'u ziyaret etti