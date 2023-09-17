Kastamonu’da 10 ev ve 3 ahırın etkilendiği yangın söndürüldü

Olay, saat 13.00 sıralarında Tavşanlı köyü Sarmaşık Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köydeki bir evde çıkan yangın kısa sürede büyüyerek 9 ev ve 3 ahıra daha sıçradı. Yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Kastamonu ve Karabük’ten çok sayıda itfaiye, orman, AFAD, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesi ile yangının diğer evlere de sıçraması önlendi. Yaklaşık 4 saat süren çalışmalar sonucu alevler kontrol altına alındı. Yangında 10 ev ve 3 ahır kullanılamaz hale gelirken, ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. Yangının ilk belirlemelere göre elektrik kontağından kaynaklandığı değerlendiriliyor. Köye gelen Kızılay ekipleri ise vatandaşlara ve ekiplere yiyecek ve su dağıttı.