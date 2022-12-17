Ayı avcı değil kaza öldürdü 

İHA'nın haberine göre, olay, Kastamonu'nun Tosya ilçesi D100 karayolu Çaykapı köyü mevkiinde meydana geldi. Sabah saatlerinde yoldan geçen vatandaşlar, yol kenarında bir ayının hareketsizce yattığını gördü. O anları ayıyı cep telefonu ile görüntüledi.

İhbar üzerine olay yerine Doğa Koruma ve Milli Parklar 10 Bölge Müdürlüğü Tosya ilçe Şube Müdürlüğü ekipleri geldi.

Bölgeye gelen ekipler ayıyı bulunduğu yerden kaldırdı. Yapılan kontrollerde ayının araç çarpması neticesinde telef olduğu belirlendi. Telef olan ayının ekipler tarafından Ankara’ya gönderildiği öğrenildi.