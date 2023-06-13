Kastamonu’da ayılar mezarları kazdı

İHA
Kastamonu’nun Cide ilçesi Mencekli köyünde ayılar mezarlara dadandı.
Mezarların üzerinde yetişen bitkilerin köklerini yemek isteyen ayılar mezarları kazdı.
Mezarları kazılmış halde gören vatandaşlar ise önlem alınmasını istedi.
Kastamonu’nun Cide ilçesindeki bir köyde bitkilerin köklerini yemek isteyen ayılar mezarları kazdı.
İHA
Kastamonu’nun Cide ilçesi Mencekli köyünde ayılar mezarlara dadandı.
Mezarların üzerinde yetişen bitkilerin köklerini yemek isteyen ayılar mezarları kazdı.
Mezarları kazılmış halde gören vatandaşlar ise önlem alınmasını istedi.