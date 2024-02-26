Kastamonu'da feci kaza: 3 yaralı

Kaynak: İHA
Kastamonu'da feci kaza: 3 yaralı
Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde meydana gelen kazada iki otomobilin çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Kastamonu-Taşköprü kara yolu Çayırcık köyü mevkisinde gerçekleşti.

Alınan bilgiye göre, sürücüsü tespit edilemeyen otomobil, ana yolda çıktığı esnada Niyazi A. yönetimindeki otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddeti ile savrulan Niyazi A. hakimiyetindeki otomobil, park halindeki 37 minibüse çarparken, diğer otomobil ise ağaca çarparak durabildi.

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Kazada sürücü Niyazi A. ile diğer araçta bulunan Mükerrem G. ve Namık G. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Taşköprü Devlet Hastanesine sevk edildi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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