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Cumhur İttifakı’nın kalesi Kastamonu’da İmamoğlu’na büyük ilgi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu esnaf ziyaretleri ve açılış için Cumhur İttifakı'nın kalesi olarak bilinen Kastamonu’ya gitti. İmamoğlu’nu kent merkezinde yoğun kalabalık karşıladı.

Haber Giriş: 20 Ocak 2023 Cuma - 17:35
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Kastamonu’da İmamoğlu’na büyük ilgi

Cumhur İttifakı’nın kalesi Kastamonu’da İmamoğlu’na büyük ilgi
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu Anadolu’daki kentleri ziyaretine Kastamonu’da başladı. İmamoğlu’nu Kastamonu kent merkezinde yoğun kalabalık karşıladı. Meydanda toplanan vatandaşlara hitap eden İmamoğlu, 6’lı masanın bileşenleri ile birlikte çalıştığını belirterek her şeyin çok güzel olacağını söyledi.

DADAY’DA AÇILIŞA KATILDI.

İBB Başkanı İmamoğlu sonrasında ise Daday ilçesinde açılışa katıldı. İmamoğlu burada yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

“Cumhuriyetimizin kurtuluş yolundayız. İstiklal yolundayız. 100 yıl önce memleketimizin istiklali için hayatını feda eden geçmişimize, Atamıza, dedemize, ninemize layık olma günüdür, yılıdır 2023. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında hep birlikte bu güzel cumhuriyete borcumuzu ödemek zorundayız.

Borç ödeme yılı. Hep beraber çalışacağız. Fitnecilerden, fesatçılardan, şikecilerden memleketi birbirine düşürmek isteyen bir avuç yöneticiden bu memleketi kurtaracağız. 6'lı Masa'nın genel başkanları, genel başkanımız sayın Kemal Kılıçdaroğlu başta olmak üzere bütün genel başkanlarımız, Millet İttifakı’nın adayı olarak İstanbul’da seçim kazandık.

İYİ Parti genel başkanı sayın Meral Akşener ve diğer bütün liderlerin yoğun çabasıyla, açıklandığı düşünülen o tarihte ne diyeceğiz? Söz milletin diyeceğiz. Her şeyin çok güzel olacağı günlerin arifesinde güzel Kastamonu'da ne diyorum biliyor musunuz? Önüne bir söz ekliyorum. ‘Şart olsun, her şey çok güzel olacak.'

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ALİ
20.01.2023 17:38
İŞTE BU ADAY BELLİ KARAR NET .HERŞEY ÇOK GÜZEL OLACAK  
 
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