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  • İmamoğlu Anadolu turuna Safranbolu’da devam etti. Mayıs ayında 'söz milletin, haydi güle güle' diyeceğiz

İmamoğlu Anadolu turuna Safranbolu’da devam etti. Mayıs ayında 'söz milletin, haydi güle güle' diyeceğiz

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu çıktığı Anadolu turu kapsamında Karabük Safranbolu'da vatandaşlara seslendi. İmamoğlu;" Sorumluluğumuz büyük, yükümüz ağır; mayıs ayında 'söz milletin, haydi güle güle' diyeceğiz" dedi..

Haber Giriş: 21 Ocak 2023 Cumartesi - 21:32
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Ekrem İmamoğlu Anadolu turuna Safranbolu’da devam etti

İmamoğlu Anadolu turuna Safranbolu’da devam etti. Mayıs ayında 'söz milletin, haydi güle güle' diyeceğiz
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğluKarabük’te Safranbolu Belediyesi önünde toplanan vatandaşlara seslendi.

İmamoğlu, şunları söyledi:

“Yapılan hukuksuzluğa karşı muazzam bir vatandaş duruşu var. Bu haysiyet mücadelesi zaten, Ekrem İmamoğlu mücadelesi değil. Bu mücadele, milletimizin haysiyet mücadelesi. Milletimiz adına verilen bir demokrasi mücadelesi. Gönlüm rahat. İstanbul halkına sırtını dayamış bir kardeşinizim. Ama aynı zamanda milletimize sırtını dayamış bir kardeşinizim. Arkamda siz varsınız… Ne yapacağız? Bu bir avuç insana, kendilerini memleketin sahibi gören bu bir avuç insana taliplendikleri mayıs ayında ‘söz milletin’ diyeceğiz, ‘haydi güle güle’ diyeceğiz, ‘haydi güle güle.’

"Başardık, yine başaracağız"

Hazırız. Altılı masanın kıymetli liderleri, çok özenli çalışmalılar. Çok hızlı süreçleri toparlamalılar. Milleti bu coşkuyla hep birlikte yola çıkarmalılar. Hep birlikte, bir an önce. Sorumluluğumuz büyük. Yükümüz ağır. Milletimizin ne yazık ki son yıllarda sorunları çok daha fazla büyüdü. Vallahi de billahi de gençliğimiz var milletçe. Ve başardık, yine başaracağız. Bu milletin şunu bilmesi lazım: Bu cennet vatan hepimizin evi. 86 milyona yakın vatandaşımızın evi. Ne benim sizden bir gram hak fazlalığım, ne sizin benden… Hepimiz bu evin tapusuna eşit hissedarız. Eşitiz.

"Her şey çok güzel olacak"

Bir avuç insan zenginleşip, milletim fakirleşiyorsa orada büyük bir adaletsizlik var demektir. 16 milyon insanın verdiği yetkiyi almaya kalkıyorsan, orada büyük adaletsizlik var demektir. Az kaldı. Bu daha yürüyüşümüzün başlangıcı. Herkes umutlansın. Umudu görmek isteyen herkes aynaya baksın. Umudu önce kendinizde göreceksiniz. Gözlerinizin içine kararlılıkla bakın. Deyin ki; ‘Kötü bulutları bu ülkenin üzerinden yollayacağız’, ‘O bir avuç insanı bu ülkeden yollayacağız.’ ‘Tek kişinin söylediği değil, milletin söylediği olacak’ diyeceğiz. Hepimize başarılar. Söz veriyorum. Şart olsun ki her şey çok güzel olacak.”

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1950
21.01.2023 22:02
20 senedir yediniz içtiniz, daha yetmedi mi? El insaf, 100 yılın dibini gösterdiniz, millet size yeter demeyip, gelin bizi gömün mü diyecek ???  
 
aday yapın
21.01.2023 21:45
ekoyu aday yapın silip süpürsüm..yasaklama ihtimaline karşı ilhan kesici bey de ywdek aday olsun  
 
Tozanlı
21.01.2023 21:40
Bana öyle geliyor ki syn Kılıçdaroğlu ve syn Merâl akşener hanım,syn İmamoğlunu işaret ediyorlar gibi.!! Büyük ihtimal bu gibi hadi hayırlisı milletimize 20 yıllk buhrandan inşaallah kurtuluru  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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