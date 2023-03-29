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Kastamonu’da kar yağışı etkili oluyor

Kastamonu’da hava sıcaklığının sıfırın altında 1 dereceye kadar düşmesiyle birlikte, kar yağışı etkili oldu. 

Haber Giriş: 29 Mart 2023 Çarşamba - 09:39
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Kastamonu’da kar yağışı

Kastamonu’da kar yağışı etkili oluyor
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İHA'nın haberine göre, Kastamonu’da gece saatlerinde başlayan kar yağışı il merkezinde de etkisini göstermeye başladı.

Meteorolojinin hava sıcaklıklarının düşeceği yönünde tahminde bulunduğu Kastamonu’da kar yağışı etkili oluyor. Gece saatlerinde yüksek kesimlerde başlayan kar yapışı, il merkezinde de yağmaya başladı. Hava sıcaklığının sıfırın altında 1 derece olarak ölçüldüğü Kastamonu’da vatandaşlar karlı bir sabaha uyandı.

Kar yağışı sebebi ile belediye ve Karayolları ekibi ise olumsuzluk yaşanmaması için teyakkuza geçti.

 

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